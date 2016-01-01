【注文書】岩波新書・ジュニア新書・アクティブ新書

岩波新書には，赤版，青版，黄版，新赤版の4種類があります．
赤版は1938年の創刊以来46年まで101点，青版は戦後1949年から1000点，黄版は1977年から396点刊行されました.そして1988年からは新赤版として新たにスタートし，現在に至っています．
←背表紙のこのマーク，何だかご存じでしたか？ぜひ新書編集部　「岩波新書Q&Aをご覧下さい
注文表の次回更新は2017年4月中頃です ご注文一覧表はこちらから
2017年1月版　(約330KB)

カテゴリ別お知らせ

SNSアカウント一覧はこちら»

ページトップへ戻る