【注文書】岩波文庫　岩波現代文庫　ワイド版岩波文庫

岩波文庫は1927（昭和２）年７月10日に，夏目漱石「こころ」，幸田露伴「五重塔」，樋口一葉「にごりえ・たけくらべ」，島崎藤村「藤村詩抄」，トルストイ「戦争と平和（一）」，チェーホフ「桜の園」，プラトン「ソクラテスの弁明・クリトン」など22冊，5日遅れてカント「実践理性批判」を刊行してスタートしました． 刊行以来現在まで，多く読まれてきた岩波文庫のベスト10は…?
岩波文庫　壺 正解は…文庫編集部　「文庫豆知識」をご覧下さい　驚きの結果が！
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