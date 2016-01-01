【注文書】岩波文庫　岩波現代文庫　ワイド版岩波文庫

岩波文庫は1927（昭和２）年７月10日に，夏目漱石「こころ」，幸田露伴「五重塔」，樋口一葉「にごりえ・たけくらべ」，島崎藤村「藤村詩抄」，トルストイ「戦争と平和（一）」，チェーホフ「桜の園」，プラトン「ソクラテスの弁明・クリトン」など22冊，5日遅れてカント「実践理性批判」を刊行してスタートしました． 刊行以来現在まで，多く読まれてきた岩波文庫のベスト10は…?