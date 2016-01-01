岩波ベストテン（12月5日～12月11日）
岩波新書
|書名
|著者
|1
|大往生
|永 六輔
|2
|夏目漱石
|十川 信介
|3
|読んじゃいなよ！
|高橋 源一郎 編
|4
|新しい学力
|齋藤 孝
|5
|経済学のすすめ
|佐和 隆光
|6
|密着 最高裁のしごと
|川名 壮志
|7
|パブリック・スクール
|新井 潤美
|8
|戦国と宗教
|神田 千里
|9
|日本の一文 30選
|中村 明
|10
|ボブ・ディラン ロックの精霊
|湯浅 学
岩波ジュニア新書
|書名
|著者
|1
|上手な脳の使いかた
|岩田 誠
|2
|期待はずれのドラフト1位
|元永 知宏
|3
|砂糖の世界史
|川北 稔
|4
|姜尚中と読む 夏目漱石
|姜 尚中
|5
|研究するって面白い！
|伊藤 由佳理 編著
|6
|詩のこころを読む
|茨木 のり子
|7
|紛争・対立・暴力
|西崎 文子，武内 進一 編著
|8
|世界の国 1位と最下位
|眞 淳平
|9
|10分で読む 日本の歴史
|NHK「10min．ボックス」制作班 編
|10
|自分の顔が好きですか？
|山口 真美
児童書
|書名
|著者
|1
|オリジナル版 星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|2
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|3
|［少年文庫］クローディアの秘密
|E．L．カニグズバーグ
|4
|［少年文庫］青い鳥
|メーテルリンク
|5
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|6
|メリークリスマス おさるのジョージ
|M．＆H．A．レイ原作
|7
|［子どもの本］まりーちゃんのくりすます
|フランソワーズ 文・絵
|8
|クリスマスってなあに？
|ジョーン・G．ロビンソン 文・絵
|9
|せいめいのれきし 改訂版
|バージニア・リー・バートン 文・絵
|10
|はてしない物語
|ミヒャエル・エンデ
岩波文庫
|書名
|著者
|1
|河童 他二篇
|芥川 竜之介
|2
|新訂 孫子
|金谷 治 訳注
|3
|獺祭書屋俳話・芭蕉雑談
|正岡 子規
|4
|太平記（六）
|兵藤 裕己 校注
|5
|二百十日・野分
|夏目 漱石
|6
|ロウソクの科学
|ファラデー
|7
|太平記（一）
|兵藤 裕己 校注
|8
|吾輩は猫である
|夏目 漱石
|9
|論語
|金谷 治 訳注
|10
|こころ
|夏目 漱石
岩波現代文庫
|書名
|著者
|1
|チェルノブイリの祈り
|スベトラーナ・アレクシエービッチ
|2
|漱石全集物語
|矢口 進也
|3
|戦争は女の顔をしていない
|スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
|4
|われらが背きし者
|ジョン・ル・カレ
|5
|機会不平等
|斎藤 貴男
|6
|神話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション III〉
|河合 隼雄
|7
|児童文学論
|リリアン・H．スミス
|8
|ボタン穴から見た戦争
|スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
|9
|漱石を読みなおす
|小森 陽一
|10
|宇宙の統一理論を求めて
|風間 洋一
単行本・文科系
|書名
|著者
|1
|コブのない駱駝
|きたやま おさむ
|2
|セカンドハンドの時代
|スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
|3
|創価学会・公明党の研究
|中野 潤
|4
|敵を知り己れを知らば
|佐高 信
|5
|ヤクザと憲法
|東海テレビ取材班
|6
|京舞つれづれ
|井上 八千代
|7
|夢の共有
|野崎 歓
|8
|社会の変容と宗教の諸相
|井上 順孝 編
|9
|戦後歴史学という経験
|安丸 良夫
|10
|人間晩年図巻 1990－94年
|関川 夏央
単行本・理科系
|書名
|著者
|1
|［科学ライブラリー］ゾンビ・パラサイト
|小澤 祥司
|2
|岩波データサイエンス Vol．4
|岩波データサイエンス刊行委員会 編
|3
|粒子法 基礎と応用
|矢川 元基，酒井 譲
|4
|難病にいどむ遺伝子治療
|小長谷 正明
|5
|［科学ライブラリー］巨大数
|鈴木 真治
|6
|ヒトラーと物理学者たち
|フィリップ・ボール
|7
|［科学ライブラリー］クモの糸でバイオリン
|大崎 茂芳
|8
|岩波データサイエンス Vol.3
|岩波データサイエンス刊行委員会 編
|9
|物理学を変えた二人の男
|ナンシー・フォーブス，ベイジル・メイホン
|10
|データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉
|久保 拓弥
電子書籍
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|2
|［岩波文庫］新訂 孫子
|金谷 治 訳注
|3
|［現代文庫］ご冗談でしょう、ファインマンさん（上）
|R．P．ファインマン
|4
|［岩波新書］日本人の英語
|マーク・ピーターセン
|5
|［岩波文庫］論語
|金谷 治 訳注
|6
|［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス 自省録
|神谷 美恵子 訳
|7
|［岩波文庫］読書について 他二篇
|ショウペンハウエル
|8
|［少年文庫］影との戦い ゲド戦記1
|アーシュラ・K．ル＝グウィン
|9
|［岩波文庫］フランクリン自伝
|松本 慎一，西川 正身 訳
|10
|［岩波文庫］ソクラテスの弁明 クリトン
|プラトン