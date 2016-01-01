岩波ベストテン（12月5日～12月11日）

岩波新書

  書名 著者
1 大往生 永　六輔
2 夏目漱石 十川　信介
3 読んじゃいなよ！ 高橋　源一郎　編
4 新しい学力 齋藤　孝
5 経済学のすすめ 佐和　隆光
6 密着　最高裁のしごと 川名　壮志
7 パブリック・スクール 新井　潤美
8 戦国と宗教 神田　千里
9 日本の一文　30選 中村　明
10 ボブ・ディラン　ロックの精霊 湯浅　学

 

岩波ジュニア新書

  書名 著者
1 上手な脳の使いかた 岩田　誠
2 期待はずれのドラフト1位 元永　知宏
3 砂糖の世界史 川北　稔
4 姜尚中と読む　夏目漱石 姜　尚中
5 研究するって面白い！ 伊藤　由佳理　編著
6 詩のこころを読む 茨木　のり子
7 紛争・対立・暴力 西崎　文子，武内　進一　編著
8 世界の国　1位と最下位 眞　淳平
9 10分で読む　日本の歴史 NHK「10min．ボックス」制作班　編
10 自分の顔が好きですか？ 山口　真美

 

児童書

  書名 著者
1 オリジナル版　星の王子さま サン＝テグジュペリ
2 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
3 ［少年文庫］クローディアの秘密 E．L．カニグズバーグ
4 ［少年文庫］青い鳥 メーテルリンク
5 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
6 メリークリスマス　おさるのジョージ M．＆H．A．レイ原作
7 ［子どもの本］まりーちゃんのくりすます フランソワーズ　文・絵
8 クリスマスってなあに？ ジョーン・G．ロビンソン　文・絵
9 せいめいのれきし　改訂版 バージニア・リー・バートン　文・絵
10 はてしない物語 ミヒャエル・エンデ

 

岩波文庫

  書名 著者
1 河童　他二篇 芥川　竜之介
2 新訂　孫子 金谷　治　訳注
3 獺祭書屋俳話・芭蕉雑談 正岡　子規
4 太平記（六） 兵藤　裕己　校注
5 二百十日・野分 夏目　漱石
6 ロウソクの科学 ファラデー
7 太平記（一） 兵藤　裕己　校注
8 吾輩は猫である 夏目　漱石
9 論語 金谷　治　訳注
10 こころ 夏目　漱石

 

岩波現代文庫

  書名 著者
1 チェルノブイリの祈り スベトラーナ・アレクシエービッチ
2 漱石全集物語 矢口　進也
3 戦争は女の顔をしていない スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
4 われらが背きし者 ジョン・ル・カレ
5 機会不平等 斎藤　貴男
6 神話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション III〉 河合　隼雄
7 児童文学論 リリアン・H．スミス
8 ボタン穴から見た戦争 スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
9 漱石を読みなおす 小森　陽一
10 宇宙の統一理論を求めて 風間　洋一

 

単行本・文科系

  書名 著者
1 コブのない駱駝 きたやま　おさむ
2 セカンドハンドの時代 スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
3 創価学会・公明党の研究 中野　潤
4 敵を知り己れを知らば 佐高　信
5 ヤクザと憲法 東海テレビ取材班
6 京舞つれづれ 井上　八千代
7 夢の共有 野崎　歓
8 社会の変容と宗教の諸相 井上　順孝　編
9 戦後歴史学という経験 安丸　良夫
10 人間晩年図巻　1990－94年 関川　夏央

 

単行本・理科系

  書名 著者
1 ［科学ライブラリー］ゾンビ・パラサイト 小澤　祥司
2 岩波データサイエンス Vol．4 岩波データサイエンス刊行委員会　編
3 粒子法　基礎と応用 矢川　元基，酒井　譲
4 難病にいどむ遺伝子治療 小長谷　正明
5 ［科学ライブラリー］巨大数 鈴木　真治
6 ヒトラーと物理学者たち フィリップ・ボール
7 ［科学ライブラリー］クモの糸でバイオリン 大崎　茂芳
8 岩波データサイエンス Vol.3 岩波データサイエンス刊行委員会　編
9 物理学を変えた二人の男 ナンシー・フォーブス，ベイジル・メイホン
10 データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉 久保　拓弥

 

電子書籍

  書名 著者
1 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
2 ［岩波文庫］新訂　孫子 金谷　治　訳注
3 ［現代文庫］ご冗談でしょう、ファインマンさん（上） R．P．ファインマン
4 ［岩波新書］日本人の英語 マーク・ピーターセン
5 ［岩波文庫］論語 金谷　治　訳注
6 ［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス　自省録 神谷　美恵子　訳
7 ［岩波文庫］読書について　他二篇 ショウペンハウエル
8 ［少年文庫］影との戦い　ゲド戦記1 アーシュラ・K．ル＝グウィン
9 ［岩波文庫］フランクリン自伝 松本　慎一，西川　正身　訳
10 ［岩波文庫］ソクラテスの弁明 クリトン プラトン

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