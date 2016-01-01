シンポジウム「福島原発事故 「吉田調書」を超えて」@明治大学（1/22）

シンポジウム
福島原発事故 「吉田調書」を超えて――何が究明され、何が究明されていないのか

■日時　

2017年1月22日（日）12時30分開場　13時開会　15時40分閉会予定

■場所

明治大学駿河台キャンパス　リバティタワー16階 1163教室

■講演・パネルディスカッション

海渡雄一氏（新書『原発訴訟』著者）、田辺文也氏（叢書・震災と社会『メルトダウン』著者）、田中三彦氏（新書『原発はなぜ危険か』著者）ほか

■参加費

無料

■参加申込

氏名・年齢・連絡先（電話・FAX・メールアドレスのいずれか）を明記のうえ、１月１８日（水）までに、FAX・メール・葉書にて下記までお申込みください。
メールアドレス：sekai@iwanami.co.jp
FAX：03-5210-4144
郵送：〒101-8002　東京都千代田区一ツ橋2-5-5
岩波書店『世界』編集部シンポジウム担当
※先着150名様までの受付とさせていただきます。
※受付順に予約番号をお伝えしますので、当日、受付にてお申し出ください。

■主催

岩波書店『世界』編集部／福島第一原発事故を考える会（共催）

■問い合わせ先

岩波書店『世界』編集部
電話：03-5210-4241
FAX：03-5210-4144
メール：sekai@iwanami.co.jp

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