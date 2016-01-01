シンポジウム「福島原発事故 「吉田調書」を超えて」@明治大学（1/22）

シンポジウム

福島原発事故 「吉田調書」を超えて――何が究明され、何が究明されていないのか

■日時

2017年1月22日（日）12時30分開場 13時開会 15時40分閉会予定

■場所

明治大学駿河台キャンパス リバティタワー16階 1163教室

■講演・パネルディスカッション

海渡雄一氏（新書『原発訴訟』著者）、田辺文也氏（叢書・震災と社会『メルトダウン』著者）、田中三彦氏（新書『原発はなぜ危険か』著者）ほか

■参加費

無料

■参加申込

氏名・年齢・連絡先（電話・FAX・メールアドレスのいずれか）を明記のうえ、１月１８日（水）までに、FAX・メール・葉書にて下記までお申込みください。

メールアドレス：sekai@iwanami.co.jp

FAX：03-5210-4144

郵送：〒101-8002 東京都千代田区一ツ橋2-5-5

岩波書店『世界』編集部シンポジウム担当

※先着150名様までの受付とさせていただきます。

※受付順に予約番号をお伝えしますので、当日、受付にてお申し出ください。

■主催

岩波書店『世界』編集部／福島第一原発事故を考える会（共催）

■問い合わせ先

岩波書店『世界』編集部

電話：03-5210-4241

FAX：03-5210-4144

メール：sekai@iwanami.co.jp