2016年 各賞受賞書目

2016年もさまざまな賞を受賞しました．ここにまとめてご紹介します．

第30回沖永賞

第24回やまなし文学賞［研究・評論部門］

平成28年度児童福祉文化賞推薦作品

第31回農業ジャーナリスト賞

第64回日本エッセイスト・クラブ賞

第37回石橋湛山賞

第46回日本童謡賞特別賞

第1回斎藤茂太賞

第1回進化経済学会学会賞

第30回日本児童文学学会奨励賞

第38回角川源義賞［文学研究部門］

政治研究櫻田會特別功労賞

ページトップへ戻る