2016年 各賞受賞書目
2016年もさまざまな賞を受賞しました．ここにまとめてご紹介します．
第30回沖永賞
- 危機と雇用 災害の労働経済学 玄田 有史
第24回やまなし文学賞［研究・評論部門］
- 徒然草の十七世紀 川平 敏文
平成28年度児童福祉文化賞推薦作品
- 10代からの情報キャッチボール入門 下村 健一
第31回農業ジャーナリスト賞
- ［岩波新書］地域に希望あり 大江 正章
第64回日本エッセイスト・クラブ賞
- チェリー・イングラム 日本の桜を救ったイギリス人 阿部 菜穂子
- 戦後政治の証言者たち 原 彬久
第37回石橋湛山賞
- 経済の大転換と日本銀行〈シリーズ 現代経済の展望〉 翁 邦雄
第46回日本童謡賞特別賞
- ［岩波現代全書］童謡の近代 周東 美材
第1回斎藤茂太賞
- 菌世界紀行【岩波科学ライブラリー】 星野 保
第1回進化経済学会学会賞
- リカード貿易問題の最終解決 塩沢 由典
第30回日本児童文学学会奨励賞
- ［岩波現代全書］童謡の近代 周東 美材
第38回角川源義賞［文学研究部門］
- 徒然草の十七世紀 川平 敏文
政治研究櫻田會特別功労賞
- アフガン・対テロ戦争の研究 多谷 千香子