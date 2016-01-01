岩波ベストテン（12月19日～12月25日）
岩波新書
|書名
|著者
|1
|パウロ 十字架の使徒
|青野 太潮
|2
|漱石のこころ
|赤木 昭夫
|3
|俳句世がたり
|小沢 信男
|4
|読んじゃいなよ！
|高橋 源一郎 編
|5
|夏目漱石
|十川 信介
|6
|大往生
|永 六輔
|7
|悩みいろいろ
|金子 勝
|8
|新しい学力
|齋藤 孝
|9
|経済学のすすめ
|佐和 隆光
|10
|密着 最高裁のしごと
|川名 壮志
岩波ジュニア新書
|書名
|著者
|1
|方言萌え！？
|田中 ゆかり
|2
|砂糖の世界史
|川北 稔
|3
|上手な脳の使いかた
|岩田 誠
|4
|期待はずれのドラフト1位
|元永 知宏
|5
|社会の真実の見つけかた
|堤 未果
|6
|姜尚中と読む 夏目漱石
|姜 尚中
|7
|研究するって面白い！
|伊藤 由佳理 編著
|8
|10分で読む 日本の歴史
|NHK「10min．ボックス」制作班 編
|9
|フランス革命
|遅塚 忠躬
|10
|紛争・対立・暴力
|西崎 文子，武内 進一 編著
児童書
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|2
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|3
|メリークリスマス おさるのジョージ
|M．＆H．A．レイ原作
|4
|オリジナル版 星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|5
|シャクルトンの大漂流
|ウィリアム・グリル
|6
|愛蔵版 星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|7
|モモ
|ミヒャエル・エンデ
|8
|せいめいのれきし 改訂版
|バージニア・リー・バートン 文・絵
|9
|［子どもの本］ちいさいおうち
|バージニア・リー・バートン
|10
|はてしない物語
|ミヒャエル・エンデ
岩波文庫
|書名
|著者
|1
|蕪村文集
|藤田 真一 編注
|2
|ニーチェ みずからの時代と闘う者
|ルドルフ・シュタイナー
|3
|通論考古学
|濱田 耕作
|4
|ティラン・ロ・ブラン 3
|J．マルトゥレイ，M．J．ダ・ガルバ
|5
|こころ
|夏目 漱石
|6
|君たちはどう生きるか
|吉野 源三郎
|7
|方法序説
|デカルト
|8
|新訂 孫子
|金谷 治 訳注
|9
|ロウソクの科学
|ファラデー
|10
|ソクラテスの弁明 クリトン
|プラトン
岩波現代文庫
|書名
|著者
|1
|ニーチェかく語りき
|三島 憲一
|2
|神話の心理学〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅳ〉
|河合 隼雄
|3
|チェルノブイリの祈り
|スベトラーナ・アレクシエービッチ
|4
|江戸の酒
|吉田 元
|5
|戦争は女の顔をしていない
|スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
|6
|漱石全集物語
|矢口 進也
|7
|われらが背きし者
|ジョン・ル・カレ
|8
|ボタン穴から見た戦争
|スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
|9
|神話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅲ〉
|河合 隼雄
|10
|児童文学論
|リリアン・H．スミス
単行本・文科系
|書名
|著者
|1
|コブのない駱駝
|きたやま おさむ
|2
|セカンドハンドの時代
|スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
|3
|教育劣位社会
|矢野 眞和，濱中 淳子，小川 和孝
|4
|いま，兜太は
|金子 兜太
|5
|戦後歴史学という経験
|安丸 良夫
|6
|ヒマ道楽
|坪内 稔典
|7
|ウィリアム・モリスの遺したもの
|川端 康雄
|8
|［現代全書］日本型新自由主義とは何か
|菊池 信輝
|9
|国際法で世界がわかる
|森川 幸一，森 肇志，岩月 直樹，藤澤 巌，北村 朋史 編
|10
|創価学会・公明党の研究
|中野 潤
単行本・理科系
|書名
|著者
|1
|数学魔術師ベンジャミンの教室 レベル1
|アーサー・ベンジャミン
|2
|数学魔術師ベンジャミンの教室 レベル2
|アーサー・ベンジャミン
|3
|［科学ライブラリー］ゾンビ・パラサイト
|小澤 祥司
|4
|データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉
|久保 拓弥
|5
|岩波データサイエンス Vol.4
|岩波データサイエンス刊行委員会 編
|6
|ヒトラーと物理学者たち
|フィリップ・ボール
|7
|物理学を変えた二人の男
|ナンシー・フォーブス，ベイジル・メイホン
|8
|難病にいどむ遺伝子治療
|小長谷 正明
|9
|［科学ライブラリー］巨大数
|鈴木 真治
|10
|［科学ライブラリー］クモの糸でバイオリン
|大崎 茂芳
電子書籍
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|2
|［岩波文庫］新訂 孫子
|金谷 治 訳注
|3
|［岩波文庫］代表的日本人
|内村 鑑三
|4
|［岩波新書］日本人の英語
|マーク・ピーターセン
|5
|［岩波文庫］論語
|金谷 治 訳注
|6
|［岩波文庫］ソクラテスの弁明 クリトン
|プラトン
|7
|［岩波新書］音楽の基礎
|芥川 也寸志
|8
|［岩波新書］多数決を疑う 社会的選択理論とは何か
|坂井 豊貴
|9
|［現代文庫］チェルノブイリの祈り
|スベトラーナ・アレクシエービッチ
|10
|［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス 自省録
|神谷 美恵子 訳