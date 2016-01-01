岩波ベストテン（12月19日～12月25日）

岩波新書

  書名 著者
1 パウロ　十字架の使徒 青野　太潮
2 漱石のこころ 赤木　昭夫
3 俳句世がたり 小沢　信男
4 読んじゃいなよ！ 高橋　源一郎　編
5 夏目漱石 十川　信介
6 大往生 永　六輔
7 悩みいろいろ 金子　勝
8 新しい学力 齋藤　孝
9 経済学のすすめ 佐和　隆光
10 密着　最高裁のしごと 川名　壮志

 

岩波ジュニア新書

  書名 著者
1 方言萌え！？ 田中　ゆかり
2 砂糖の世界史 川北　稔
3 上手な脳の使いかた 岩田　誠
4 期待はずれのドラフト1位 元永　知宏
5 社会の真実の見つけかた 堤　未果
6 姜尚中と読む　夏目漱石 姜　尚中
7 研究するって面白い！ 伊藤　由佳理　編著
8 10分で読む　日本の歴史 NHK「10min．ボックス」制作班　編
9 フランス革命 遅塚　忠躬
10 紛争・対立・暴力 西崎　文子，武内　進一　編著

 

児童書

  書名 著者
1 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
2 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
3 メリークリスマス　おさるのジョージ M．＆H．A．レイ原作
4 オリジナル版　星の王子さま サン＝テグジュペリ
5 シャクルトンの大漂流 ウィリアム・グリル
6 愛蔵版　星の王子さま サン＝テグジュペリ
7 モモ ミヒャエル・エンデ
8 せいめいのれきし　改訂版 バージニア・リー・バートン　文・絵
9 ［子どもの本］ちいさいおうち バージニア・リー・バートン
10 はてしない物語 ミヒャエル・エンデ

 

岩波文庫

  書名 著者
1 蕪村文集 藤田　真一　編注
2 ニーチェ　みずからの時代と闘う者 ルドルフ・シュタイナー
3 通論考古学 濱田　耕作
4 ティラン・ロ・ブラン 3 J．マルトゥレイ，M．J．ダ・ガルバ
5 こころ 夏目　漱石
6 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎
7 方法序説 デカルト
8 新訂　孫子 金谷　治　訳注
9 ロウソクの科学 ファラデー
10 ソクラテスの弁明 クリトン プラトン

 

岩波現代文庫

  書名 著者
1 ニーチェかく語りき 三島　憲一
2 神話の心理学〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅳ〉 河合　隼雄
3 チェルノブイリの祈り スベトラーナ・アレクシエービッチ
4 江戸の酒 吉田　元
5 戦争は女の顔をしていない スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
6 漱石全集物語 矢口　進也
7 われらが背きし者 ジョン・ル・カレ
8 ボタン穴から見た戦争 スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
9 神話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅲ〉 河合　隼雄
10 児童文学論 リリアン・H．スミス

 

単行本・文科系

  書名 著者
1 コブのない駱駝 きたやま　おさむ
2 セカンドハンドの時代 スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
3 教育劣位社会 矢野　眞和，濱中　淳子，小川　和孝
4 いま，兜太は 金子　兜太
5 戦後歴史学という経験 安丸　良夫
6 ヒマ道楽 坪内　稔典
7 ウィリアム・モリスの遺したもの 川端　康雄
8 ［現代全書］日本型新自由主義とは何か 菊池　信輝
9 国際法で世界がわかる 森川　幸一，森　肇志，岩月　直樹，藤澤　巌，北村　朋史　編
10 創価学会・公明党の研究 中野　潤

 

単行本・理科系

  書名 著者
1 数学魔術師ベンジャミンの教室　レベル1 アーサー・ベンジャミン
2 数学魔術師ベンジャミンの教室　レベル2 アーサー・ベンジャミン
3 ［科学ライブラリー］ゾンビ・パラサイト 小澤　祥司
4 データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉 久保　拓弥
5 岩波データサイエンス Vol.4 岩波データサイエンス刊行委員会　編
6 ヒトラーと物理学者たち フィリップ・ボール
7 物理学を変えた二人の男 ナンシー・フォーブス，ベイジル・メイホン
8 難病にいどむ遺伝子治療 小長谷　正明
9 ［科学ライブラリー］巨大数 鈴木　真治
10 ［科学ライブラリー］クモの糸でバイオリン 大崎　茂芳

 

電子書籍

  書名 著者
1 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
2 ［岩波文庫］新訂　孫子 金谷　治　訳注
3 ［岩波文庫］代表的日本人 内村　鑑三
4 ［岩波新書］日本人の英語 マーク・ピーターセン
5 ［岩波文庫］論語 金谷　治　訳注
6 ［岩波文庫］ソクラテスの弁明 クリトン プラトン
7 ［岩波新書］音楽の基礎 芥川　也寸志
8 ［岩波新書］多数決を疑う　社会的選択理論とは何か 坂井　豊貴
9 ［現代文庫］チェルノブイリの祈り スベトラーナ・アレクシエービッチ
10 ［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス　自省録 神谷　美恵子　訳

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