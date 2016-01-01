岩波ベストテン（1月2日～1月8日）

岩波新書

  書名 著者
1 パウロ　十字架の使徒 青野　太潮
2 夏目漱石 十川　信介
3 漱石のこころ 赤木　昭夫
4 俳句世がたり 小沢　信男
5 大往生 永　六輔
6 読んじゃいなよ！ 高橋　源一郎　編
7 悩みいろいろ 金子　勝
8 新しい学力 齋藤　孝
9 経済学のすすめ 佐和　隆光
10 密着　最高裁のしごと 川名　壮志

岩波ジュニア新書

  書名 著者
1 正しいパンツのたたみ方 南野　忠晴
2 方言萌え！？ 田中　ゆかり
3 砂糖の世界史 川北　稔
4 上手な脳の使いかた 岩田　誠
5 期待はずれのドラフト1位 元永　知宏
6 詩のこころを読む 茨木　のり子
7 シアワセなお金の使い方 南野　忠晴
8 お菓子でたどるフランス史 池上　俊一
9 姜尚中と読む　夏目漱石 姜　尚中
10 10分で読む　日本の歴史 NHK「10min．ボックス」制作班　編

児童書

  書名 著者
1 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
2 オリジナル版　星の王子さま サン＝テグジュペリ
3 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
4 ［子どもの本］ちいさいおうち バージニア・リー・バートン
5 ［少年文庫］はてしない物語（上） ミヒャエル・エンデ
6 せいめいのれきし　改訂版 バージニア・リー・バートン　文・絵
7 ［少年文庫］はてしない物語（下） ミヒャエル・エンデ
8 シャクルトンの大漂流 ウィリアム・グリル
9 愛蔵版　星の王子さま サン＝テグジュペリ
10 ［子どもの本］ひとまねこざる H．A．レイ　文・絵

岩波文庫

  書名 著者
1 新訂　孫子 金谷　治　訳注
2 ニーチェ　みずからの時代と闘う者 ルドルフ・シュタイナー
3 蕪村文集 藤田　真一　編注
4 ソクラテスの弁明 クリトン プラトン
5 代表的日本人 内村　鑑三
6 通論考古学 濱田　耕作
7 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎
8 論語 金谷　治　訳注
9 ロウソクの科学 ファラデー
10 こころ 夏目　漱石

岩波現代文庫

  書名 著者
1 ニーチェかく語りき 三島　憲一
2 神話の心理学〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅳ〉 河合　隼雄
3 チェルノブイリの祈り スベトラーナ・アレクシエービッチ
4 江戸の酒 吉田　元
5 戦争は女の顔をしていない スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
6 ボタン穴から見た戦争 スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
7 漱石全集物語 矢口　進也
8 われらが背きし者 ジョン・ル・カレ
9 機会不平等 斎藤　貴男
10 ご冗談でしょう、ファインマンさん（上） R．P．ファインマン

単行本・文科系

  書名 著者
1 コブのない駱駝 きたやま　おさむ
2 国際法で世界がわかる 森川　幸一，森　肇志，岩月　直樹，藤澤　巌，北村　朋史　編
3 セカンドハンドの時代 スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
4 映画監督　小林正樹 小笠原　清，梶山　弘子　編著
5 村に火をつけ，白痴になれ　伊藤野枝伝 栗原　康
6 教育劣位社会 矢野　眞和，濱中　淳子，小川　和孝
7 ［現代全書］日本型新自由主義とは何か 菊池　信輝
8 いま，兜太は 金子　兜太
9 国際機構論講義 最上　敏樹
10 憲法　第六版 芦部　信喜／高橋　和之　補訂

単行本・理科系

  書名 著者
1 数学魔術師ベンジャミンの教室　レベル1 アーサー・ベンジャミン
2 数学魔術師ベンジャミンの教室　レベル2 アーサー・ベンジャミン
3 岩波データサイエンス Vol.3 岩波データサイエンス刊行委員会　編
4 岩波データサイエンス Vol.4 岩波データサイエンス刊行委員会　編
5 難病にいどむ遺伝子治療 小長谷　正明
6 データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉 久保　拓弥
7 岩波データサイエンス Vol.1 岩波データサイエンス刊行委員会　編
8 ［科学ライブラリー］ゾンビ・パラサイト 小澤　祥司
9 岩波データサイエンス Vol.2 岩波データサイエンス刊行委員会　編
10 ヒトラーと物理学者たち フィリップ・ボール

電子書籍

  書名 著者
1 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
2 ［岩波文庫］新訂　孫子 金谷　治　訳注
3 ［岩波文庫］論語 金谷　治　訳注
4 ［岩波新書］日本人の英語 マーク・ピーターセン
5 ［ジュニア新書］正しいパンツのたたみ方 南野　忠晴
6 ［少年文庫］ホビットの冒険（上） J．R．R．トールキン
7 ［岩波文庫］老子 蜂屋　邦夫　訳注
8 ［岩波新書］知的生産の技術 梅棹　忠夫
9 ［岩波文庫］代表的日本人 内村　鑑三
10 ［現代文庫］ご冗談でしょう、ファインマンさん（上） R．P．ファインマン

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