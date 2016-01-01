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岩波ベストテン（1月2日～1月8日）
岩波新書
|書名
|著者
|1
|パウロ 十字架の使徒
|青野 太潮
|2
|夏目漱石
|十川 信介
|3
|漱石のこころ
|赤木 昭夫
|4
|俳句世がたり
|小沢 信男
|5
|大往生
|永 六輔
|6
|読んじゃいなよ！
|高橋 源一郎 編
|7
|悩みいろいろ
|金子 勝
|8
|新しい学力
|齋藤 孝
|9
|経済学のすすめ
|佐和 隆光
|10
|密着 最高裁のしごと
|川名 壮志
岩波ジュニア新書
|書名
|著者
|1
|正しいパンツのたたみ方
|南野 忠晴
|2
|方言萌え！？
|田中 ゆかり
|3
|砂糖の世界史
|川北 稔
|4
|上手な脳の使いかた
|岩田 誠
|5
|期待はずれのドラフト1位
|元永 知宏
|6
|詩のこころを読む
|茨木 のり子
|7
|シアワセなお金の使い方
|南野 忠晴
|8
|お菓子でたどるフランス史
|池上 俊一
|9
|姜尚中と読む 夏目漱石
|姜 尚中
|10
|10分で読む 日本の歴史
|NHK「10min．ボックス」制作班 編
児童書
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|2
|オリジナル版 星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|3
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|4
|［子どもの本］ちいさいおうち
|バージニア・リー・バートン
|5
|［少年文庫］はてしない物語（上）
|ミヒャエル・エンデ
|6
|せいめいのれきし 改訂版
|バージニア・リー・バートン 文・絵
|7
|［少年文庫］はてしない物語（下）
|ミヒャエル・エンデ
|8
|シャクルトンの大漂流
|ウィリアム・グリル
|9
|愛蔵版 星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|10
|［子どもの本］ひとまねこざる
|H．A．レイ 文・絵
岩波文庫
|書名
|著者
|1
|新訂 孫子
|金谷 治 訳注
|2
|ニーチェ みずからの時代と闘う者
|ルドルフ・シュタイナー
|3
|蕪村文集
|藤田 真一 編注
|4
|ソクラテスの弁明 クリトン
|プラトン
|5
|代表的日本人
|内村 鑑三
|6
|通論考古学
|濱田 耕作
|7
|君たちはどう生きるか
|吉野 源三郎
|8
|論語
|金谷 治 訳注
|9
|ロウソクの科学
|ファラデー
|10
|こころ
|夏目 漱石
岩波現代文庫
|書名
|著者
|1
|ニーチェかく語りき
|三島 憲一
|2
|神話の心理学〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅳ〉
|河合 隼雄
|3
|チェルノブイリの祈り
|スベトラーナ・アレクシエービッチ
|4
|江戸の酒
|吉田 元
|5
|戦争は女の顔をしていない
|スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
|6
|ボタン穴から見た戦争
|スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
|7
|漱石全集物語
|矢口 進也
|8
|われらが背きし者
|ジョン・ル・カレ
|9
|機会不平等
|斎藤 貴男
|10
|ご冗談でしょう、ファインマンさん（上）
|R．P．ファインマン
単行本・文科系
|書名
|著者
|1
|コブのない駱駝
|きたやま おさむ
|2
|国際法で世界がわかる
|森川 幸一，森 肇志，岩月 直樹，藤澤 巌，北村 朋史 編
|3
|セカンドハンドの時代
|スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
|4
|映画監督 小林正樹
|小笠原 清，梶山 弘子 編著
|5
|村に火をつけ，白痴になれ 伊藤野枝伝
|栗原 康
|6
|教育劣位社会
|矢野 眞和，濱中 淳子，小川 和孝
|7
|［現代全書］日本型新自由主義とは何か
|菊池 信輝
|8
|いま，兜太は
|金子 兜太
|9
|国際機構論講義
|最上 敏樹
|10
|憲法 第六版
|芦部 信喜／高橋 和之 補訂
単行本・理科系
|書名
|著者
|1
|数学魔術師ベンジャミンの教室 レベル1
|アーサー・ベンジャミン
|2
|数学魔術師ベンジャミンの教室 レベル2
|アーサー・ベンジャミン
|3
|岩波データサイエンス Vol.3
|岩波データサイエンス刊行委員会 編
|4
|岩波データサイエンス Vol.4
|岩波データサイエンス刊行委員会 編
|5
|難病にいどむ遺伝子治療
|小長谷 正明
|6
|データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉
|久保 拓弥
|7
|岩波データサイエンス Vol.1
|岩波データサイエンス刊行委員会 編
|8
|［科学ライブラリー］ゾンビ・パラサイト
|小澤 祥司
|9
|岩波データサイエンス Vol.2
|岩波データサイエンス刊行委員会 編
|10
|ヒトラーと物理学者たち
|フィリップ・ボール
電子書籍
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|2
|［岩波文庫］新訂 孫子
|金谷 治 訳注
|3
|［岩波文庫］論語
|金谷 治 訳注
|4
|［岩波新書］日本人の英語
|マーク・ピーターセン
|5
|［ジュニア新書］正しいパンツのたたみ方
|南野 忠晴
|6
|［少年文庫］ホビットの冒険（上）
|J．R．R．トールキン
|7
|［岩波文庫］老子
|蜂屋 邦夫 訳注
|8
|［岩波新書］知的生産の技術
|梅棹 忠夫
|9
|［岩波文庫］代表的日本人
|内村 鑑三
|10
|［現代文庫］ご冗談でしょう、ファインマンさん（上）
|R．P．ファインマン