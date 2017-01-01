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岩波文庫「2017年〈春〉のリクエスト復刊」38点43冊
- 後撰和歌集【黄27-1】 松田 武夫 校訂
- 東関紀行 海道記【黄136-1】 玉井 幸助 校訂
- 芭蕉文集【黄206-8】 潁原 退蔵 編註
- 玉くしげ 秘本玉くしげ【黄219-5】 本居 宣長，村岡 典嗣 校訂
- 芭蕉臨終記 花屋日記【黄246-1】 小宮 豊隆 校訂
- 与話情浮名横櫛【黄253-1】 瀬川 如皐，河竹 繁俊 校訂
- ウィタ・セクスアリス【緑5-3】 森 鴎外
- 大塩平八郎 堺事件【緑6-6】 森 鴎外
- 運命 他一篇【緑12-2】 幸田 露伴
- 春【緑23-3】 島崎 藤村
- 小鳥の巣【緑45-3】 鈴木 三重吉
- 田園の憂鬱【緑71-1】 佐藤 春夫
- 社会百面相（上）【緑86-1】 内田 魯庵
- 社会百面相（下）【緑86-2】 内田 魯庵
- 朝鮮民謡選【赤71-1】 金 素 雲 訳編
- 床屋コックスの日記 馬丁粋語録【赤227-7】 サッカレ，平井 程一
- 緑の木蔭【赤240-9】 トマス・ハーディ／阿部 知二 訳
- 南海千一夜物語【赤242-7】 スティーヴンスン／中村 徳三郎 訳
- フランクリンの手紙【赤301-2】 蕗沢 忠枝 編訳
- いのちの半ばに【赤312-1】 ビアス／西川 正身 訳
- 小公子【赤331-1】 バアネット／若松 賤子 訳
- ヴィルヘルム・テル【赤410-3】 シラー／桜井 政隆，桜井 国隆 訳
- ピエール・パトラン先生【赤505-1】 渡辺 一夫 訳
- レオナルド・ ダ・ヴィンチの方法【赤560-2】 ポール・ヴァレリー／山田 九朗 訳
- 初恋【赤608-4】 ツルゲーネフ／米川 正夫 訳
- ツルゲーネフ 散文詩【赤608-7】 ツルゲーネフ／神西 清，池田 健太郎 訳
- クロイツェル・ソナタ【赤619-5】 トルストイ／米川 正夫 訳
- シベリヤの旅 他三篇【赤622-9】 チェーホフ／神西 清 訳
- チェーホフ 妻への手紙（上）【赤623-3】 湯浅 芳子 訳
- チェーホフ 妻への手紙（下）【赤623-4】 湯浅 芳子 訳
- 二宮翁夜話【青12-1】 福住 正兄 筆記，佐々井 信太郎 校訂
- 日本道徳論【青103-1】 西村 茂樹，吉田 熊次 校
- 日蓮文集【青305-1】 兜木 正亨 校注
- 蓮如上人御一代聞書【青322-2】 稲葉 昌丸 校訂
- ベートーヴェン 音楽ノート【青501-2】 ベートーヴェン／小松 雄一郎 訳編
- 学者の使命 学者の本質【青627-6】 フィヒテ／宮崎 洋三 訳
- 純粋現象学及現象学的哲学考案（上）【青643-1】 フッセル／池上 鎌三 訳
- 純粋現象学及現象学的哲学考案（下）【青643-2】 フッセル／池上 鎌三 訳
- 史的に見たる科学的宇宙観の変遷【青930-1】 アーレニウス／寺田 寅彦 訳
- 帝国主義論（上）【白133-1】 ホブスン／矢内原 忠雄 訳
- 帝国主義論（下）【白133-2】 ホブスン／矢内原 忠雄 訳
- 宗教と資本主義の興隆（上）【白211-1】 トーニー／出口 勇蔵，越智 武臣 訳
- 宗教と資本主義の興隆（下）【白211-2】 トーニー／出口 勇蔵，越智 武臣 訳