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岩波ベストテン（4月3日～4月9日）
岩波新書
|書名
|著者
|1
|キャスターという仕事
|国谷 裕子
|2
|日本の近代とは何であったか
|三谷 太一郎
|3
|シリア情勢
|青山 弘之
|4
|裁判の非情と人情
|原田 國男
|5
|『レ・ミゼラブル』の世界
|西永 良成
|6
|モラルの起源
|亀田 達也
|7
|中国のフロンティア
|川島 真
|8
|ルポ トランプ王国
|金成 隆一
|9
|グローバル・ジャーナリズム
|澤 康臣
|10
|シルバー・デモクラシー 戦後世代の覚悟と責任
|寺島 実郎
岩波ジュニア新書
|書名
|著者
|1
|王様でたどるイギリス史
|池上 俊一
|2
|財政から読みとく日本社会
|井手 英策
|3
|正しいコピペのすすめ
|宮武 久佳
|4
|森と山と川でたどるドイツ史
|池上 俊一
|5
|砂糖の世界史
|川北 稔
|6
|お菓子でたどるフランス史
|池上 俊一
|7
|正しいパンツのたたみ方
|南野 忠晴
|8
|パスタでたどるイタリア史
|池上 俊一
|9
|10代のうちに考えておくこと
|香山 リカ
|10
|地球温暖化は解決できるのか
|小西 雅子
児童書
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|2
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|3
|［子どもの本］ちいさいおうち
|バージニア・リー・バートン
|4
|［少年文庫］エーミールと探偵たち
|エーリヒ・ケストナー
|5
|［少年文庫］ナルニア国ものがたり ライオンと魔女
|C．S．ルイス
|6
|［少年文庫］クローディアの秘密
|E．L．カニグズバーグ
|7
|［少年文庫］はてしない物語（上）
|ミヒャエル・エンデ
|8
|ラ・タ・タ・タム
|ペーター・ニクル 文／ビネッテ・シュレーダー 絵
|9
|オリジナル版 星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|10
|［少年文庫］魔法の学校
|ミヒャエル・エンデ
岩波文庫
|書名
|著者
|1
|日本児童文学名作集（下）
|桑原 三郎，千葉 俊二 編
|2
|重力と恩寵
|シモーヌ・ヴェイユ
|3
|徳川制度 補遺
|加藤 貴 校注
|4
|君たちはどう生きるか
|吉野 源三郎
|5
|自選 大岡信詩集
|6
|船出（下）
|ヴァージニア・ウルフ
|7
|日本童謡集
|与田 凖一 編
|8
|代表的日本人
|内村 鑑三
|9
|漫画 吾輩は猫である
|近藤 浩一路
|10
|新訂 孫子
|金谷 治 訳注
岩波現代文庫
|書名
|著者
|1
|自由の秩序
|井上 達夫
|2
|「萬世一系」の研究（上）
|奥平 康弘
|3
|口訳万葉集（上）
|折口 信夫
|4
|「萬世一系」の研究（下）
|奥平 康弘
|5
|チェルノブイリの祈り
|スベトラーナ・アレクシエービッチ
|6
|諧調は偽りなり（上）
|瀬戸内 寂聴
|7
|美は乱調にあり
|瀬戸内 寂聴
|8
|諧調は偽りなり（下）
|瀬戸内 寂聴
|9
|戦争は女の顔をしていない
|スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
|10
|ご冗談でしょう、ファインマンさん（上）
|R．P．ファインマン
単行本・文科系
|書名
|著者
|1
|月の満ち欠け
|佐藤 正午
|2
|ジブリの文学
|鈴木 敏夫
|3
|原点 THE ORIGIN
|安彦 良和，斉藤 光政
|4
|データブック 格差で読む日本経済
|みずほ総合研究所 編
|5
|憲法 第六版
|芦部 信喜／高橋 和之 補訂
|6
|昭和天皇の戦争
|山田 朗
|7
|特攻隊映画の系譜学〈シリーズ 戦争の経験を問う〉
|中村 秀之
|8
|夢十夜
|近藤 ようこ 漫画／夏目 漱石 原作
|9
|変態する世界
|ウルリッヒ・ベック
|10
|テレ東流 ハンデを武器にする極意
|伊藤 成人
単行本・理科系
|書名
|著者
|1
|［科学ライブラリー］ちいさい言語学者の冒険
|広瀬 友紀
|2
|岩波データサイエンス Vol．5
|岩波データサイエンス刊行委員会 編
|3
|［科学ライブラリー］ラマヌジャン探検
|黒川 信重
|4
|データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉
|久保 拓弥
|5
|岩波データサイエンス Vol.3
|岩波データサイエンス刊行委員会 編
|6
|集合・位相入門
|松坂 和夫
|7
|定本 解析概論
|高木 貞治
|8
|岩波データサイエンス Vol.1
|岩波データサイエンス刊行委員会 編
|9
|［科学ライブラリー］つじつまを合わせたがる脳
|横澤 一彦
|10
|力学〈物理入門コース 1〉
|戸田 盛和
電子書籍
|書名
|著者
|1
|［岩波新書］日本人の英語
|マーク・ピーターセン
|2
|［岩波文庫］新訂 孫子
|金谷 治 訳注
|3
|［岩波新書］ルポ トランプ王国
|金成 隆一
|4
|［岩波文庫］方法序説
|デカルト
|5
|［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス 自省録
|神谷 美恵子 訳
|6
|［岩波新書］実践 日本人の英語
|マーク・ピーターセン
|7
|［現代文庫］ご冗談でしょう、ファインマンさん（上）
|R．P．ファインマン
|8
|［岩波文庫］ブッダのことば
|中村 元 訳
|9
|［岩波文庫］論語
|金谷 治 訳注
|10
|［岩波新書］知的生産の技術
|梅棹 忠夫