岩波ベストテン（4月3日～4月9日）

岩波新書

  書名 著者
1 キャスターという仕事 国谷　裕子
2 日本の近代とは何であったか 三谷　太一郎
3 シリア情勢 青山　弘之
4 裁判の非情と人情 原田　國男
5 『レ・ミゼラブル』の世界 西永　良成
6 モラルの起源 亀田　達也
7 中国のフロンティア 川島　真
8 ルポ　トランプ王国 金成　隆一
9 グローバル・ジャーナリズム 澤　康臣
10 シルバー・デモクラシー　戦後世代の覚悟と責任 寺島　実郎

岩波ジュニア新書

  書名 著者
1 王様でたどるイギリス史 池上　俊一
2 財政から読みとく日本社会 井手　英策
3 正しいコピペのすすめ 宮武　久佳
4 森と山と川でたどるドイツ史 池上　俊一
5 砂糖の世界史 川北　稔
6 お菓子でたどるフランス史 池上　俊一
7 正しいパンツのたたみ方 南野　忠晴
8 パスタでたどるイタリア史 池上　俊一
9 10代のうちに考えておくこと 香山　リカ
10 地球温暖化は解決できるのか 小西　雅子

児童書

  書名 著者
1 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
2 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
3 ［子どもの本］ちいさいおうち バージニア・リー・バートン
4 ［少年文庫］エーミールと探偵たち エーリヒ・ケストナー
5 ［少年文庫］ナルニア国ものがたり　ライオンと魔女 C．S．ルイス
6 ［少年文庫］クローディアの秘密 E．L．カニグズバーグ
7 ［少年文庫］はてしない物語（上） ミヒャエル・エンデ
8 ラ・タ・タ・タム ペーター・ニクル　文／ビネッテ・シュレーダー　絵
9 オリジナル版　星の王子さま サン＝テグジュペリ
10 ［少年文庫］魔法の学校 ミヒャエル・エンデ

岩波文庫

  書名 著者
1 日本児童文学名作集（下） 桑原　三郎，千葉　俊二　編
2 重力と恩寵 シモーヌ・ヴェイユ
3 徳川制度　補遺 加藤　貴　校注
4 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎
5 自選　大岡信詩集  
6 船出（下） ヴァージニア・ウルフ
7 日本童謡集 与田　凖一　編
8 代表的日本人 内村　鑑三
9 漫画　吾輩は猫である 近藤　浩一路
10 新訂　孫子 金谷　治　訳注

岩波現代文庫

  書名 著者
1 自由の秩序 井上　達夫
2 「萬世一系」の研究（上） 奥平　康弘
3 口訳万葉集（上） 折口　信夫
4 「萬世一系」の研究（下） 奥平　康弘
5 チェルノブイリの祈り スベトラーナ・アレクシエービッチ
6 諧調は偽りなり（上） 瀬戸内　寂聴
7 美は乱調にあり 瀬戸内　寂聴
8 諧調は偽りなり（下） 瀬戸内　寂聴
9 戦争は女の顔をしていない スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
10 ご冗談でしょう、ファインマンさん（上） R．P．ファインマン

単行本・文科系

  書名 著者
1 月の満ち欠け 佐藤　正午
2 ジブリの文学 鈴木　敏夫
3 原点　THE　ORIGIN 安彦　良和，斉藤　光政
4 データブック　格差で読む日本経済 みずほ総合研究所　編
5 憲法　第六版 芦部　信喜／高橋　和之　補訂
6 昭和天皇の戦争 山田　朗
7 特攻隊映画の系譜学〈シリーズ　戦争の経験を問う〉 中村　秀之
8 夢十夜 近藤　ようこ　漫画／夏目　漱石　原作
9 変態する世界 ウルリッヒ・ベック
10 テレ東流　ハンデを武器にする極意 伊藤　成人

単行本・理科系

  書名 著者
1 ［科学ライブラリー］ちいさい言語学者の冒険 広瀬　友紀
2 岩波データサイエンス　Vol．5 岩波データサイエンス刊行委員会　編
3 ［科学ライブラリー］ラマヌジャン探検 黒川　信重
4 データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉 久保　拓弥
5 岩波データサイエンス Vol.3 岩波データサイエンス刊行委員会　編
6 集合・位相入門 松坂　和夫
7 定本　解析概論 高木　貞治
8 岩波データサイエンス Vol.1 岩波データサイエンス刊行委員会　編
9 ［科学ライブラリー］つじつまを合わせたがる脳 横澤　一彦
10 力学〈物理入門コース 1〉 戸田　盛和

電子書籍

  書名 著者
1 ［岩波新書］日本人の英語 マーク・ピーターセン
2 ［岩波文庫］新訂　孫子 金谷　治　訳注
3 ［岩波新書］ルポ　トランプ王国 金成　隆一
4 ［岩波文庫］方法序説 デカルト
5 ［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス　自省録 神谷　美恵子　訳
6 ［岩波新書］実践　日本人の英語 マーク・ピーターセン
7 ［現代文庫］ご冗談でしょう、ファインマンさん（上） R．P．ファインマン
8 ［岩波文庫］ブッダのことば 中村　元　訳
9 ［岩波文庫］論語 金谷　治　訳注
10 ［岩波新書］知的生産の技術 梅棹　忠夫

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