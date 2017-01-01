創建1250年記念 奈良 西大寺展 叡尊と一門の名宝（～6/11）

「創建1250年記念　奈良 西大寺展 ――叡尊と一門の名宝」三井記念美術館にて開催中　（4/15～6/11）

西大寺の創建1250年を記念して，西大寺に伝わる仏像や仏教絵画、密教法具など名宝の数々と、元興寺・浄瑠璃寺・白毫寺など真言律宗一門の珠玉の美術作品を一堂に展示．三井記念美術館をはじめ、全国３会場を巡回します．詳細はこちら（公式ホームページ）をご覧ください．

 

 【東京展】

■会期
　2017年4月15日（土）～6月11日（日）

■会場
　三井記念美術館（東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 三井本館７階）

■開館時間
　午前10時～午後5時（入館は4時30分まで）

■休館日
　月曜日（5月1日は開館）

■観覧料
　一般1300円（1100円）、70歳以上の方（要証明）は1000円、大学・高校生800円（700円）、中学生以下無料
    ＊（　　）内は20名以上の団体料金

■三井記念美術館
　http://www.mitsui-museum.jp/

 

【大阪展】

■会期
　2017年7月29日（土）～9月24日（日）

■会場
　あべのハルカス美術館（大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス16F）

■開館時間
　火～金 / 10：00～20：00　　　月土日祝 / 10：00～18：00
　＊入館は閉館30分前まで

■休館日
　7月31日（月）、8月7日（月）・21日（月）・28日（月）

■あべのハルカス美術館
　https://www.aham.jp/

 

【山口展】

■会期
　2017年10月20日（金）～12月10日（日）

■会場
　山口県立美術館（山口市亀山町3-1）

■開館時間
　午前9時～午後5時
　＊入館は午後4時30分まで

■休館日
　月曜日(祝日・休日の場合は開館)

■山口県立美術館
　http://www.yma-web.jp/

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