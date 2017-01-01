子規・漱石・極堂生誕150年記念特別展@松山市立子規記念博物館（4/29～）

子規・漱石・極堂生誕150年記念 「子規･漱石･極堂 ―俳句革新の地 松山―」展　松山市立子規記念博物館にて開催　（4/29～5/29）

松山市立子規記念博物館にて，“子規・漱石・極堂生誕150年記念 「子規・漱石・極堂―俳句革新の地 松山―」”展が開催されます．詳細はこちらをご覧ください．

 

 

■会期
　2017年4月29日（土・祝）～5月29日（月）

■会場
　松山市立子規記念博物館 （〒790-0857 松山市道後公園1-30）3階特別展示室

■開館時間
　午前9時～午後5時（展示室入場は4時30分まで）

■休館日
　5月9日・16日・23日 （いずれも火曜日）

■観覧料
　個人400円，団体（20名以上）320円，65歳以上200円，小中高生無料
    ＊（　　）内は20名以上の団体料金

■記念講演
　演題：「散策集を読む」
　講師：復本一郎氏（神奈川大学名誉教授）
　日時：5月14日（日）　10時30分～12時
　会場：松山市立子規記念博物館　1階視聴覚室　※入場無料・定員約100名

■館長講演
　演題：「子規と漱石の五十二日　―俳句革新論稿『俳諧大要』誕生秘話―」
　講師：竹田美喜　（松山市立子規記念博物館館長）
　日時：5月20日（土）　10時～11時30分
　会場：松山市立子規記念博物館　1階視聴覚室　※入場無料・定員約100名

■松山市立子規記念博物館
　http://sikihaku.lesp.co.jp/

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