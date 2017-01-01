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子規・漱石・極堂生誕150年記念特別展@松山市立子規記念博物館（4/29～）
子規・漱石・極堂生誕150年記念 「子規･漱石･極堂 ―俳句革新の地 松山―」展 松山市立子規記念博物館にて開催 （4/29～5/29）
松山市立子規記念博物館にて，“子規・漱石・極堂生誕150年記念 「子規・漱石・極堂―俳句革新の地 松山―」”展が開催されます．詳細はこちらをご覧ください．
■会期
2017年4月29日（土・祝）～5月29日（月）
■会場
松山市立子規記念博物館 （〒790-0857 松山市道後公園1-30）3階特別展示室
■開館時間
午前9時～午後5時（展示室入場は4時30分まで）
■休館日
5月9日・16日・23日 （いずれも火曜日）
■観覧料
個人400円，団体（20名以上）320円，65歳以上200円，小中高生無料
＊（ ）内は20名以上の団体料金
■記念講演
演題：「散策集を読む」
講師：復本一郎氏（神奈川大学名誉教授）
日時：5月14日（日） 10時30分～12時
会場：松山市立子規記念博物館 1階視聴覚室 ※入場無料・定員約100名
■館長講演
演題：「子規と漱石の五十二日 ―俳句革新論稿『俳諧大要』誕生秘話―」
講師：竹田美喜 （松山市立子規記念博物館館長）
日時：5月20日（土） 10時～11時30分
会場：松山市立子規記念博物館 1階視聴覚室 ※入場無料・定員約100名
■松山市立子規記念博物館
http://sikihaku.lesp.co.jp/