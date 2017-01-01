岩波ベストテン（4月24日～4月30日）

岩波新書

  書名 著者
1 日本の近代とは何であったか 三谷　太一郎
2 作家的覚書 高村　薫
3 ミクロ経済学入門の入門 坂井　豊貴
4 正岡子規　人生のことば 復本　一郎
5 キャスターという仕事 国谷　裕子
6 日中漂流 毛里　和子
7 異才，発見！ 伊藤　史織
8 モラルの起源 亀田　達也
9 裁判の非情と人情 原田　國男
10 系外惑星と太陽系 井田　茂

岩波ジュニア新書

  書名 著者
1 聖徳太子 東野　治之
2 新版　1945年8月6日 伊東　壮
3 東大留学生ディオンが見たニッポン ディオン・ン・ジェ・ティン
4 財政から読みとく日本社会 井手　英策
5 日本一小さな農業高校の学校づくり 品田　茂
6 王様でたどるイギリス史 池上　俊一
7 正しいコピペのすすめ 宮武　久佳
8 砂糖の世界史 川北　稔
9 森と山と川でたどるドイツ史 池上　俊一
10 アインシュタインが考えたこと 佐藤　文隆

児童書

  書名 著者
1 ［子どもの本］はなのすきなうし マンロー・リーフ　文／ロバート・ローソン　絵
2 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
3 ［少年文庫］エーミールと探偵たち エーリヒ・ケストナー
4 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
5 ［子どもの本］ちいさいおうち バージニア・リー・バートン
6 せいめいのれきし　改訂版 バージニア・リー・バートン　文・絵
7 ラ・タ・タ・タム ペーター・ニクル　文／ビネッテ・シュレーダー　絵
8 ［少年文庫］はてしない物語（上） ミヒャエル・エンデ
9 ［子どもの本］きかんしゃやえもん 阿川　弘之
10 ちいさいおうち バージニア・リー・バートン　文・絵

岩波文庫

  書名 著者
1 バウドリーノ（上） ウンベルト・エーコ
2 バウドリーノ（下） ウンベルト・エーコ
3 転回期の政治 宮沢　俊義
4 春のめざめ F．ヴェデキント
5 自選　大岡信詩集  
6 青年 森　鴎外
7 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎
8 方法序説 デカルト
9 ソクラテスの弁明 クリトン プラトン
10 重力と恩寵 シモーヌ・ヴェイユ

岩波現代文庫

  書名 著者
1 日本国憲法の誕生　増補改訂版 古関　彰一
2 口訳万葉集（中） 折口　信夫
3 定本　昔話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅵ〉 河合　隼雄
4 口訳万葉集（上） 折口　信夫
5 チェルノブイリの祈り スベトラーナ・アレクシエービッチ
6 戦争は女の顔をしていない スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
7 美は乱調にあり 瀬戸内　寂聴
8 「萬世一系」の研究（上） 奥平　康弘
9 ボタン穴から見た戦争 スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
10 ご冗談でしょう、ファインマンさん（上） R．P．ファインマン

単行本・文科系

  書名 著者
1 私にとっての憲法 岩波書店編集部　編
2 月の満ち欠け 佐藤　正午
3 原点　THE　ORIGIN 安彦　良和，斉藤　光政
4 ポピュリズムとは何か ヤン＝ヴェルナー・ミュラー
5 ジブリの文学 鈴木　敏夫
6 体系　憲法訴訟 高橋　和之
7 昭和天皇の戦争 山田　朗
8 権力と孤独　演出家　蜷川幸雄の時代 長谷部　浩
9 憲法　第六版 芦部　信喜／高橋　和之　補訂
10 コブのない駱駝 きたやま　おさむ

単行本・理科系

  書名 著者
1 ［科学ライブラリー］ちいさい言語学者の冒険 広瀬　友紀
2 ［科学ライブラリー］深読み！　絵本『せいめいのれきし』 真鍋　真
3 ファインマン物理学　問題集 1 ファインマン，レイトン，サンズ
4 岩波データサイエンス　Vol．5 岩波データサイエンス刊行委員会　編
5 ファインマン物理学　問題集 2 ファインマン，レイトン，サンズ
6 データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉 久保　拓弥
7 力学〈ファインマン物理学 Ⅰ〉 R．P．ファインマン
8 ［科学ライブラリー］ラマヌジャン探検 黒川　信重
9 定本　解析概論 高木　貞治
10 岩波データサイエンス Vol.3 岩波データサイエンス刊行委員会　編

電子書籍

  書名 著者
1 ［岩波新書］キャスターという仕事 国谷　裕子
2 ［岩波新書］ルポ　トランプ王国 金成　隆一
3 ［岩波文庫］新訂　孫子 金谷　治　訳注
4 ［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス　自省録 神谷　美恵子　訳
5 ［岩波新書］日本人の英語 マーク・ピーターセン
6 ［岩波文庫］ブッダのことば 中村　元　訳
7 ［岩波新書］新しい学力 齋藤　孝
8 ［岩波文庫］忘れられた日本人 宮本　常一
9 ［岩波文庫］フランクリン自伝 松本　慎一，西川　正身　訳
10 ［岩波文庫］方法序説 デカルト

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