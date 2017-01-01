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岩波ベストテン（4月24日～4月30日）
岩波新書
|書名
|著者
|1
|日本の近代とは何であったか
|三谷 太一郎
|2
|作家的覚書
|高村 薫
|3
|ミクロ経済学入門の入門
|坂井 豊貴
|4
|正岡子規 人生のことば
|復本 一郎
|5
|キャスターという仕事
|国谷 裕子
|6
|日中漂流
|毛里 和子
|7
|異才，発見！
|伊藤 史織
|8
|モラルの起源
|亀田 達也
|9
|裁判の非情と人情
|原田 國男
|10
|系外惑星と太陽系
|井田 茂
岩波ジュニア新書
|書名
|著者
|1
|聖徳太子
|東野 治之
|2
|新版 1945年8月6日
|伊東 壮
|3
|東大留学生ディオンが見たニッポン
|ディオン・ン・ジェ・ティン
|4
|財政から読みとく日本社会
|井手 英策
|5
|日本一小さな農業高校の学校づくり
|品田 茂
|6
|王様でたどるイギリス史
|池上 俊一
|7
|正しいコピペのすすめ
|宮武 久佳
|8
|砂糖の世界史
|川北 稔
|9
|森と山と川でたどるドイツ史
|池上 俊一
|10
|アインシュタインが考えたこと
|佐藤 文隆
児童書
|書名
|著者
|1
|［子どもの本］はなのすきなうし
|マンロー・リーフ 文／ロバート・ローソン 絵
|2
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|3
|［少年文庫］エーミールと探偵たち
|エーリヒ・ケストナー
|4
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|5
|［子どもの本］ちいさいおうち
|バージニア・リー・バートン
|6
|せいめいのれきし 改訂版
|バージニア・リー・バートン 文・絵
|7
|ラ・タ・タ・タム
|ペーター・ニクル 文／ビネッテ・シュレーダー 絵
|8
|［少年文庫］はてしない物語（上）
|ミヒャエル・エンデ
|9
|［子どもの本］きかんしゃやえもん
|阿川 弘之
|10
|ちいさいおうち
|バージニア・リー・バートン 文・絵
岩波文庫
|書名
|著者
|1
|バウドリーノ（上）
|ウンベルト・エーコ
|2
|バウドリーノ（下）
|ウンベルト・エーコ
|3
|転回期の政治
|宮沢 俊義
|4
|春のめざめ
|F．ヴェデキント
|5
|自選 大岡信詩集
|6
|青年
|森 鴎外
|7
|君たちはどう生きるか
|吉野 源三郎
|8
|方法序説
|デカルト
|9
|ソクラテスの弁明 クリトン
|プラトン
|10
|重力と恩寵
|シモーヌ・ヴェイユ
岩波現代文庫
|書名
|著者
|1
|日本国憲法の誕生 増補改訂版
|古関 彰一
|2
|口訳万葉集（中）
|折口 信夫
|3
|定本 昔話と日本人の心〈〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅵ〉
|河合 隼雄
|4
|口訳万葉集（上）
|折口 信夫
|5
|チェルノブイリの祈り
|スベトラーナ・アレクシエービッチ
|6
|戦争は女の顔をしていない
|スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
|7
|美は乱調にあり
|瀬戸内 寂聴
|8
|「萬世一系」の研究（上）
|奥平 康弘
|9
|ボタン穴から見た戦争
|スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
|10
|ご冗談でしょう、ファインマンさん（上）
|R．P．ファインマン
単行本・文科系
|書名
|著者
|1
|私にとっての憲法
|岩波書店編集部 編
|2
|月の満ち欠け
|佐藤 正午
|3
|原点 THE ORIGIN
|安彦 良和，斉藤 光政
|4
|ポピュリズムとは何か
|ヤン＝ヴェルナー・ミュラー
|5
|ジブリの文学
|鈴木 敏夫
|6
|体系 憲法訴訟
|高橋 和之
|7
|昭和天皇の戦争
|山田 朗
|8
|権力と孤独 演出家 蜷川幸雄の時代
|長谷部 浩
|9
|憲法 第六版
|芦部 信喜／高橋 和之 補訂
|10
|コブのない駱駝
|きたやま おさむ
単行本・理科系
|書名
|著者
|1
|［科学ライブラリー］ちいさい言語学者の冒険
|広瀬 友紀
|2
|［科学ライブラリー］深読み！ 絵本『せいめいのれきし』
|真鍋 真
|3
|ファインマン物理学 問題集 1
|ファインマン，レイトン，サンズ
|4
|岩波データサイエンス Vol．5
|岩波データサイエンス刊行委員会 編
|5
|ファインマン物理学 問題集 2
|ファインマン，レイトン，サンズ
|6
|データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉
|久保 拓弥
|7
|力学〈ファインマン物理学 Ⅰ〉
|R．P．ファインマン
|8
|［科学ライブラリー］ラマヌジャン探検
|黒川 信重
|9
|定本 解析概論
|高木 貞治
|10
|岩波データサイエンス Vol.3
|岩波データサイエンス刊行委員会 編
電子書籍
|書名
|著者
|1
|［岩波新書］キャスターという仕事
|国谷 裕子
|2
|［岩波新書］ルポ トランプ王国
|金成 隆一
|3
|［岩波文庫］新訂 孫子
|金谷 治 訳注
|4
|［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス 自省録
|神谷 美恵子 訳
|5
|［岩波新書］日本人の英語
|マーク・ピーターセン
|6
|［岩波文庫］ブッダのことば
|中村 元 訳
|7
|［岩波新書］新しい学力
|齋藤 孝
|8
|［岩波文庫］忘れられた日本人
|宮本 常一
|9
|［岩波文庫］フランクリン自伝
|松本 慎一，西川 正身 訳
|10
|［岩波文庫］方法序説
|デカルト