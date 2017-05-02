読売新聞で佐藤正午さんのインタビュー記事が掲載されました（4/30）

4/30読売新聞（朝刊）の本よみうり堂〈著者来店〉に，『月の満ち欠け』の著者・佐藤正午さんのインタビューが掲載されました．☞ http://www.yomiuri.co.jp/life/book/raiten/20170502-OYT8T50039.html

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