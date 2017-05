思想の言葉（2017年6月号）

感情とコスモポリタニズム

河野哲也



二〇一六年一一月一〇日、マーサ・クレイヴン・ヌスバウム氏は、公益財団法人稲盛財団により第三二回京都賞思想・芸術部門思想・倫理分野を贈呈された。光栄なことに筆者は、当財団からその受賞記念ワークショップをオーガナイズするように依頼された。筆者は、ヌスバウムの基調講演にコメントする共同発表者として、神島裕子氏(立命館大学)と稲原美苗氏(神戸大学)に登壇頂くことをただちに申し出て、両氏から快諾を頂いた。

神島氏は、政治哲学、公共哲学の分野において、リベラリズムの流れのなかでヌスバウムを捉え、『正義のフロンティア―障碍者・外国人・動物という境界を越えて』(法政大学出版局、二〇一二年)を翻訳したのみならず、『マーサ・ヌスバウム―人間性涵養の哲学』(中公選書、二〇一三年)や『ポスト・ロールズの正義論―ポッゲ・セン・ヌスバウム』(ミネルヴァ書房、二〇一五年)という優れた著作も上梓している、日本でもっともヌスバウムの思想に精通した専門家である。発表では、ヌスバウムのケイパビリティ・アプローチがリベラリズムにとってきわめて有効であることを強調しながら、性差別的な公共文化が「女」や子どものケイパビリティをいかに阻害するのか、そしてその差別から生じる恐怖心を除去する責任について論じている。

他方、稲原氏は、かならずしもヌスバウムを専門とはしないが、今回のコメンテイターとしてうってつけの研究者であると判断された。障害の哲学、ジェンダー理論、臨床哲学を専門とする稲原氏は、ながらく海外で研究を重ね、クリステヴァたちの理論を障害の問題に展開したAbject Love: Undoing the Boundaries of Physical Disability(VDM Verlag, 2009)を上梓し、数年前に日本に帰国した気鋭の哲学者である。彼女は、障害の当事者としての立場から、ヌスバウムのスティグマの概念を用いながら、相模原障害者殺傷事件について分析した。



筆者がヌスバウムに関心を持った始まりは、障害のある子どもの教育や福祉の問題について考えていくうちに、ケイパビリティの概念がこの分野にとってとても重要な観点を提供しているのに気づいたことであった。ケイパビリティとは、ある人がなしうる、なりうる潜在性のことである。福祉とは、この潜在性の開発にこそ本分があり、社会的平等とは潜在性の開発の平等のことである、というアマルティア・センとヌスバウムが提案したアプローチには大いに共感し、さまざまな自著のなかで言及した。また、ヌスバウムの『感情と法―現代アメリカ社会の政治的リベラリズム』(慶應義塾大学出版会、二〇一〇年)と『良心の自由―アメリカの宗教的平等の伝統』(慶應義塾大学出版会、二〇一一年)の二冊を翻訳したが、個人的には日本人に後者の著作をよく読んでほしいと思う。宗教や信仰についてのしっかりした政治哲学的議論が日本では多くないと考えるからである。ヌスバウムの著作はいくつも翻訳されているが、まだまだ未訳のものが残っている。彼女の著作は饒舌で大部のものが多いが、どなたかが訳出に挑戦してくれることを願っている。

今回のワークショップで、神島氏、稲原氏と示し合わせたのは、すでに偉大であるヌスバウムの業績を白々しくことさら賞賛することはやめ、いま、彼女と論じるべきことを通常の学会のように批判も交えてシビアに論じ合おうということだった。そうしたささやかであっても実のある議論の方がヌスバウムも歓迎するはずだというのが、こちらの予測であったが、その通りとなった。ヌスバウムは帰国されたのち、このワークショップを楽しめたという感謝のメールを送ってきてくれた。

さて、本ワークショップのテーマは、世界各地を覆っている排除と閉鎖の傾向についてである。グローバリゼーションによって世界が容易に交流できるようになった反面、画一化や経済的占有が生じ、とくに先進国では移民問題や経済の低迷から、排他的で自国中心主義的な動向が蔓延している。さまざまな先進国では、人々が小さな集団に閉塞し、女性、障害のある人、移民、疾病者、貧しい人々をさらに周辺に追いやろうとする動きが生じている。ヨーロッパでの極右政党の台頭、イギリスの欧州連合離脱、日本でのヘイトスピーチなどに加え、まさしくヌスバウムが受賞のために京都を訪れている最中に、「アメリカ第一」を打ち出し、移民排斥や保護主義を唱えるドナルド・トランプ氏が大統領選に勝利したというニュースが飛び込んできた。ワークショップにとってあまりにタイムリーなニュースに、企画者である私自身も少し戸惑ったくらいである。私たちがヌスバウムと議論したかったのは、こうした先進国の状況において、人間同士を隔てている壁をどうやって取り除くことができるか、もし道徳性が人間を区別するものではなく、その間に境界線を引くべきものではないとするならば、すなわち、道徳はコスモポリタンでなければならないとすれば、それは今日の世界で可能なのだろうか。もし道徳性が感情に基礎づけられるべきならば、境界と排除のない世界を作るために、私たちはどのような感情を育み、共有しなければならないだろうか。こうした問題であった。



じつは筆者は、コスモポリタニズムについてヌスバウムがどのように考えているか知りたかった。彼女の倫理的立場は、文脈性や状況性を重視するものなので、単純な画一的な普遍主義を取らないことは明らかであるが、他方で、私たちの倫理的義務がどのような範囲に及ぶものなのか、彼女と共に考えたかったのである。

以前の彼女の著作では、人間は下位の小集団への愛着から始まり、それが徐々に大きな集団への愛へと同心円的に拡大していくという考えをとっていた。家族や隣人、地域社会への愛が拡大され、国家を愛し、人類を愛するようになるのであって、ローカルな共同体への愛は人類愛の最初のステップであり、コスモポリタニズムがあるとしても、地域から始まるというのである(「愛国主義とコスモポリタニズム」、マーサ・ヌスバウムほか『国を愛するということ―愛国主義(パトリオティズム)の限界をめぐる論争』辰巳伸知・能川元一訳、人文書院、二〇〇〇年)。「根を持ったコスモポリタニズム」を説くアッピア(The ethics of identity. Princeton University Press, 2005)のような現代のコスモポリタンも同じ趣旨の主張をしている。

これを同心円主義と呼ぶならば、私はこの立場がとても信じられない。故郷から宗教的迫害や民族的差別を受けて難民となった人々、隣国から侵略を受けた人々、故郷の経済的疲弊で移民とならざるを得なかった人々、障害や階級的出自、ジェンダーゆえに差別され別の国に活路を見出そうとした人々、いや、もっと国内規模で言えば、DVを受けたのちグループホームに居場所を見つけた人々、などのことがまったく考慮されていないのではないかと思うからである。ワークショップでもコスモポリタニズムのことが質問に出たが、ヌスバウムは、世界市民であることを最優先する立場はローカルなアイデンティティを大切にする人たちからは歓迎されないなどの理由で、コスモポリタニズムには賛成できないとの立場を表明していた。これは、エスニック・アイデンティティや宗教的な帰属が重視されるアメリカ合衆国の特殊事情がやや反映された回答だったようにも思われた。しかし世界には、合衆国内と異なり、あまりに不正で暴力的なガバナンスを行う国や地域がたくさんある。ローカルな共同体における差別と不正の被害者は、外部から与えられる支援と普遍的な平等を求めている。問題は、ローカルな共同体から妨害されずに、どのような手段で支援の手を差しのべられるのか、なのである。ベルクソンが『道徳と宗教の二源泉』で指摘したように、道徳的責務の範囲に境界を設けることは、結局は集団的なエゴイズムを越えることができないのではないだろうか。この問題に関しては時間が足りず、十分な議論ができなかったことが悔やまれる。

以上のような課題が残ったとしても、ワークショップは盛況であり、さまざまなテーマについて充実した議論が行われた。本誌本号に掲載の小特集は、各発表者がこうした議論を踏まえつつ、講演内容を論文としてまとめ直したものである。本ワークショップの機会を与えてくれた稲盛財団と担当された学術部の辻村優英博士、共同で発表してくれた神島博士と稲原博士、そして誰よりもマーサ・ヌスバウム博士ご本人には深く感謝したい。