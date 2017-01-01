東奥日報で安彦良和さんの講演会の記事が掲載されました（5/14）

5月14日の東奥日報に，5月13日に青森中央学院大学で開かれた『原点　THE ORIGIN』の著者・安彦良和さんの講演会の記事が掲載されました．☞ http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2017/20170513025081.asp

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