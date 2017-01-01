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創刊90年記念フェア 私の好きな岩波文庫90
今年（2017年）7月に，岩波文庫は創刊90年を迎えます．1927年の創刊以来，全国の読者の皆様のご声援に支えられ今日まで刊行を続けてまいりました．今後もどうぞよろしくお願いいたします．
創刊90年を記念する行事として，各界を代表する皆さまに下記の趣旨でアンケートをお願いいたしました．
今までにお読みになった岩波文庫のうち，今日なお心に残る書物は何でしょうか，あるいはぜひとも他の人びとにも勧めたいと思われる書物は何でしょうか．三点を選んでご回答ください．あわせてそれぞれに短評をお書き添えねがえれば幸いです．
その結果，228通の回答をいただくことができました．今回の〈記念フェア〉は，お寄せいただいた書目から90点を選んだものです．全国の協力書店様の店頭にて，是非お手にご覧ください．
なお，アンケートの詳細は，『図書』臨時増刊号に掲載しています．こちらも〈記念フェア〉の協力書店様の店頭にて配布中です．
読者プレゼント
フェア書目を3冊以上お買い求めの方全員に「木のしおり」を進呈．さらに抽選で「岩波文庫ショルダーバッグ」を100名様に進呈いたします．
◇応募方法＝フェア書目の帯に付いている「応募券」3枚をハガキに貼ってご応募ください．
◇送り先＝〒101-8002 東京都千代田区一ツ橋2-5-5 岩波書店営業部「文庫P」係
◇締切＝2017年9月末日（消印有効）
◇発送＝「木のしおり」は2017年7月より順次発送予定．「岩波文庫ショルダーバッグ」は10月以降発送予定（当選の発表は発送をもってかえさせていただきます）．
フェア書目一覧
- 『新訂 海舟座談』 巌本善治 編／勝部真長 校注
- 『新訂 福翁自伝』 福沢諭吉／富田正文 校訂
- 『中江兆民 三酔人経綸問答』 桑原武夫・島田虔次 訳・校注
- 『武士道』 新渡戸稲造／矢内原忠雄 訳
- 『女工哀史』 細井和喜蔵
- 『海上の道』 柳田国男
- 『特命全権大使 米欧回覧実記（一）』 久米邦武 編／田中 彰 校注
- 『風土』 和辻哲郎
- 『「いき」の構造 他二篇』 九鬼周造
- 『君たちはどう生きるか』 吉野源三郎
- 『おんな二代の記』 山川菊栄
- 『忘れられた日本人』 宮本常一
- 『石橋湛山評論集』 松尾尊兊 編
- 『南無阿弥陀仏 付 心偈』 柳 宗悦
- 『雨夜譚』 渋沢栄一 述／長 幸男 校注
- 『日本の民家』 今 和次郎
- 『意識と本質』 井筒俊彦
- 『政治の世界 他十篇』 丸山眞男／松本 礼二 編注
- 『信仰の遺産』 岩下壮一
- 『臨済録』 入矢義高 訳注
- 『大乗仏教概論』 鈴木大拙／佐々木 閑 訳
- 『ヘロドトス 歴史（上）』 松平千秋 訳
- 『ガリア戦記』 カエサル／近山金次 訳
- 『古代への情熱』 シュリーマン／村田数之亮 訳
- 『アーネスト・サトウ 一外交官の見た明治維新（上）』 坂田精一 訳
- 『アーネスト・サトウ 一外交官の見た明治維新（下）』 坂田精一 訳
- 『インディアスの破壊についての簡潔な報告』 ラス・カサス／染田秀藤 訳
- 『戊辰物語』 東京日日新聞社会部 編
- 『東京に暮す』 キャサリン・サンソム／大久保美春 訳
- 『国家（上）』 プラトン／藤沢令夫 訳
- 『国家（下）』 プラトン／藤沢令夫 訳
- 『マルクス・アウレーリウス 自省録』 神谷美恵子 訳
- 『老年について』 キケロー／中務哲郎 訳
- 『パンセ（上）』 パスカル／塩川徹也 訳
- 『永遠平和のために』 カント／宇都宮芳明 訳
- 『読書について 他二篇』 ショウペンハウエル／斎藤忍随 訳
- 『死に至る病』 キェルケゴール／斎藤信治 訳
- 『道徳の系譜』 ニーチェ／木場深定 訳
- 『文語訳 新約聖書 詩篇付』
- 『種の起原（上）』 ダーウィン／八杉龍一 訳
- 『種の起原（下）』 ダーウィン／八杉龍一 訳
- 『生物から見た世界』 ユクスキュル，クリサート／日高敏隆，羽田節子 訳
- 『日本書紀（一）』 坂本太郎・家永三郎・井上・大野 晋 校注
- 『和泉式部集・和泉式部続集』 清水文雄 校注
- 『新訂 方丈記』 鴨 長明／市古貞次 校注
- 『平家物語（一）』 梶原正昭・山下宏明 校注
- 『芭蕉 おくのほそ道』 萩原恭男 校注
- 『蕪村俳句集』 尾形 仂 校注
- 『渋江抽斎』 森 鷗外
- 『幻談・観画談 他三篇』 幸田露伴
- 『北村透谷選集』 北村透谷／勝本清一郎 校訂
- 『武蔵野』 国木田独歩
- 『寺田寅彦随筆集（一）』 小宮豊隆 編
- 『摘録 断腸亭日乗（上）』 永井荷風／磯田光一 編
- 『摘録 断腸亭日乗（下）』 永井荷風／磯田光一 編
- 『犬 他一篇』 中 勘助
- 『萩原朔太郎詩集』 三好達治 選
- 『宮沢賢治詩集』 谷川徹三 編
- 『原民喜全詩集』
- 『冥途・旅順入城式』 内田百閒
- 『西脇順三郎詩集』 那珂太郎 編
- 『五足の靴』 五人づれ
- 『訳詩集 月下の一群』 堀口大學 訳
- 『人権宣言集』 高木八尺・末延三次・宮沢俊義 編
- 『君主論』 マキアヴェッリ／河島英昭 訳
- 『ザ・フェデラリスト』 A．ハミルトン，J．ジェイ，J．マディソン／斎藤 眞，中野勝郎 訳
- 『道徳感情論（上）』 アダム・スミス／水田 洋 訳
- 『道徳感情論（下）』 アダム・スミス／水田 洋 訳
- 『経済学・哲学草稿』 マルクス／城塚 登・田中吉六 訳
- 『マルクス 資本論（一）』 エンゲルス 編／向坂逸郎 訳
- 『経済原論』 宇野弘蔵
- 『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』 マックス・ヴェーバー／大塚久雄 訳
- 『職業としての学問』 マックス・ウェーバー／尾高邦雄 訳
- 『贈与論 他二篇』 マルセル・モース／森山 工 訳
- 『完訳 水滸伝（一）』 吉川幸次郎・清水 茂 訳
- 『アイヌ神謡集』 知里幸惠 編訳
- 『ホメロス イリアス（上）』 松平千秋 訳
- 『ホメロス イリアス（下）』 松平千秋 訳
- 『パリ・ロンドン放浪記』 ジョージ・オーウェル／小野寺 健 訳
- 『タイム・マシン 他九篇』 H.G.ウエルズ／橋本槇矩 訳
- 『森の生活（上）』 ソロー／飯田 実 訳
- 『森の生活（下）』 ソロー／飯田 実 訳
- 『ゲーテとの対話（上）』 エッカーマン／山下 肇 訳
- 『魔の山（上）』 トーマス・マン／関 泰祐，望月市恵 訳
- 『魔の山（下）』 トーマス・マン／関 泰祐，望月市恵 訳
- 『トリスタン・イズー物語』 ベディエ 編／佐藤輝夫 訳
- 『モンテ・クリスト伯（一）』 アレクサンドル・デュマ／山内義雄 訳
- 『ボオド レール 悪の華』 鈴木信太郎 訳
- 『感情教育（上）』 フローベール／生島遼一 訳
- 『感情教育（下）』 フローベール／生島遼一 訳
- 『恐るべき子供たち』 コクトー／鈴木力衛 訳
- 『失われた時を求めて1 スワン家のほうへⅠ』 プルースト／吉川一義 訳
- 『白痴（上）』 ドストエーフスキイ／米川正夫 訳
- 『白痴（下）』 ドストエーフスキイ／米川正夫 訳
- 『戦争と平和（一）』 トルストイ／藤沼 貴 訳
- 『ドン・キホーテ 前篇一』 セルバンテス／牛島信明 訳
- 『完訳 アンデルセン童話集（一）』 大畑末吉 訳
- 『ルバイヤート』 オマル・ハイヤーム／小川亮作 訳
- 『ペドロ・パラモ』 フアン・ルルフォ／杉山 晃，増田義郎 訳
- 『やし酒飲み』 エイモス・チュツオーラ／土屋 哲 訳