創刊90年記念フェア 私の好きな岩波文庫90

創刊90年記念フェア 私の好きな岩波文庫90

今年（2017年）7月に，岩波文庫は創刊90年を迎えます．1927年の創刊以来，全国の読者の皆様のご声援に支えられ今日まで刊行を続けてまいりました．今後もどうぞよろしくお願いいたします．
創刊90年を記念する行事として，各界を代表する皆さまに下記の趣旨でアンケートをお願いいたしました．
今までにお読みになった岩波文庫のうち，今日なお心に残る書物は何でしょうか，あるいはぜひとも他の人びとにも勧めたいと思われる書物は何でしょうか．三点を選んでご回答ください．あわせてそれぞれに短評をお書き添えねがえれば幸いです．
その結果，228通の回答をいただくことができました．今回の〈記念フェア〉は，お寄せいただいた書目から90点を選んだものです．全国の協力書店様の店頭にて，是非お手にご覧ください．
なお，アンケートの詳細は，『図書』臨時増刊号に掲載しています．こちらも〈記念フェア〉の協力書店様の店頭にて配布中です．

読者プレゼント

フェア書目を3冊以上お買い求めの方全員に「木のしおり」を進呈．さらに抽選で「岩波文庫ショルダーバッグ」を100名様に進呈いたします．
読者プレゼント
◇応募方法＝フェア書目の帯に付いている「応募券」3枚をハガキに貼ってご応募ください．
◇送り先＝〒101-8002　東京都千代田区一ツ橋2-5-5　岩波書店営業部「文庫P」係
◇締切＝2017年9月末日（消印有効）
◇発送＝「木のしおり」は2017年7月より順次発送予定．「岩波文庫ショルダーバッグ」は10月以降発送予定（当選の発表は発送をもってかえさせていただきます）．

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