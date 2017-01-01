TBS「オー!!マイ神様!!」で『ソクラテスの弁明』が紹介されました（5/22）

5/22のTBS「オー!!マイ神様!!」で，武井壮さんの”マイ神”としてプラトン『ソクラテスの弁明　クリトン』が紹介されました．

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