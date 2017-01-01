西日本新聞で佐藤正午さんのインタビュー記事が掲載されました（6/11）

6/11西日本新聞に，『月の満ち欠け』の著者・佐藤正午さんのインタビューが掲載されました．☞ https://www.nishinippon.co.jp/nlp/book_auther/article/334815/

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