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公開シンポジウム『ロシアの文化 その魅力と鑑賞法』 開催のお知らせ 7/8（土）
日本ロシア文学会主催の公開シンポジウム『ロシアの文化 その魅力と鑑賞法』が、7月8日（土）14時から、東京大学本郷キャンパスにて開催されます。詳細は、日本ロシア文学会のサイトをご覧ください．
■日時
2017年7月8日（土） 14時～17時30分■会場
東京大学本郷キャンパス 法文1号館113教室（東京都文京区本郷7-3-1）■参加方法
予約不要・入場無料（当日直接会場までお越しください）■後援
岩波書店，河出書房新社，群像社，光文社古典新訳文庫，作品社，水声社，東洋書店新社，白水社，勉誠出版，丸善出版，JIC旅行センター，ロシア旅行社，ナウカジャパン，日ソ，毎日新聞社■詳細・お問い合わせ
◎プログラム
開会の辞 野中 進（埼玉大学）
【Part 1】
ロシア文学の鑑賞法
望月哲男（北海道大学）：『白痴』と『アンナ・カレーニナ』
貝澤 哉（早稲田大学）：「ナボコフ初期小説の楽しい読み方―『カメラ・オブスクーラ』、『絶望』、『偉業』、を翻訳して」
鳥山祐介（千葉大学）：「18世紀にロシア文学などあったのか？」
～休憩～
【Part 2】
ロシアの文化力を知ろう
大野斉子（宇都宮大学）：「シャネルNo.5とロシアの香水史」
平野恵美子（東京大学）：「ラフマニノフと鐘」
～質疑応答～
閉会の辞 八木君人（早稲田大学）
開会の辞 野中 進（埼玉大学）
【Part 1】
ロシア文学の鑑賞法
望月哲男（北海道大学）：『白痴』と『アンナ・カレーニナ』
貝澤 哉（早稲田大学）：「ナボコフ初期小説の楽しい読み方―『カメラ・オブスクーラ』、『絶望』、『偉業』、を翻訳して」
鳥山祐介（千葉大学）：「18世紀にロシア文学などあったのか？」
～休憩～
【Part 2】
ロシアの文化力を知ろう
大野斉子（宇都宮大学）：「シャネルNo.5とロシアの香水史」
平野恵美子（東京大学）：「ラフマニノフと鐘」
～質疑応答～
閉会の辞 八木君人（早稲田大学）