公開シンポジウム『ロシアの文化　その魅力と鑑賞法』 開催のお知らせ 7/8（土）

日本ロシア文学会主催の公開シンポジウム『ロシアの文化　その魅力と鑑賞法』が、7月8日（土）14時から、東京大学本郷キャンパスにて開催されます。詳細は、日本ロシア文学会のサイトをご覧ください．

 

■日時
2017年7月8日（土） 14時～17時30分
■会場
東京大学本郷キャンパス　法文1号館113教室（東京都文京区本郷7-3-1）
■参加方法
予約不要・入場無料（当日直接会場までお越しください）
■後援
岩波書店，河出書房新社，群像社，光文社古典新訳文庫，作品社，水声社，東洋書店新社，白水社，勉誠出版，丸善出版，JIC旅行センター，ロシア旅行社，ナウカジャパン，日ソ，毎日新聞社
■詳細・お問い合わせ


◎プログラム

開会の辞　野中 進（埼玉大学）

【Part 1】
　ロシア文学の鑑賞法
　　望月哲男（北海道大学）：『白痴』と『アンナ・カレーニナ』
　　貝澤 哉（早稲田大学）：「ナボコフ初期小説の楽しい読み方―『カメラ・オブスクーラ』、『絶望』、『偉業』、を翻訳して」
　　鳥山祐介（千葉大学）：「18世紀にロシア文学などあったのか？」

～休憩～

【Part 2】
　ロシアの文化力を知ろう
　　大野斉子（宇都宮大学）：「シャネルNo.5とロシアの香水史」
　　平野恵美子（東京大学）：「ラフマニノフと鐘」

～質疑応答～

閉会の辞　八木君人（早稲田大学）

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