NHK「あさイチ」でケストナー『五月三十五日』が紹介されました（6/16）

6/16のNHK「あさイチ」で，阿川佐和子さんがイチ押し"父"本として，エーリヒ・ケストナー『五月三十五日』をご紹介くださいました．

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