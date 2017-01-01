NHKラジオ「すっぴん！」で『教育再定義への試み』が紹介されました（6/16）

6/16のNHKラジオ第1「すっぴん！」の「源ちゃんのゲンダイ国語」で，鶴見俊輔『教育再定義への試み』が紹介されました．

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