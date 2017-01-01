西日本新聞に鴨志田祐美さんのインタビュー記事が掲載されました（6/1）

6/1西日本新聞に，『裁判所は何を判断するか』〈シリーズ 刑事司法を考える6〉の執筆者のお一人である鴨志田祐美弁護士のインタビューが掲載されました．

関連書籍

カテゴリ別お知らせ

SNSアカウント一覧はこちら»

ページトップへ戻る