『女子プロレスラー小畑千代』の書評が掲載されました（週刊新潮6/22号）

週刊新潮6/22号で，秋山訓子『女子プロレスラー小畑千代――闘う女の戦後史』の書評（吉田豪さん）が掲載されました．☞ https://www.bookbang.jp/review/article/533791

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