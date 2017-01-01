AERA 6/26号で『飛ぶ教室』が紹介されました

AERA（6/26号）に掲載された西村義明さん・横山だいすけさんの対談で， エーリヒ・ケストナー『飛ぶ教室』が紹介されました．☞ https://dot.asahi.com/aera/2017062200043.html

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