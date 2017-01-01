ヒロシマ・ナガサキを風化させない！

1945年8月6日午前8時15分広島．その3日後，8月9日の午前11時2分長崎．アメリカのB29によって原爆が投下されました．爆弾の直接的な影響で命を失った人が合計21万人以上，その後も二次被爆や胎内被曝など，間接的な被爆もまた人びとを苦しめています．ヒロシマの思い，ナガサキの思い，被爆者の思いを風化させない．それが私たちにできる第一歩です．