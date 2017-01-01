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「岩波文庫で味わう わがふるさと」フェア（47点47冊）
今年創刊90年を迎えた岩波文庫は，これまでに古今東西の名著を数多く収録してきました．そのラインナップの中から，今回は各県それぞれにゆかりのある書目を1点ずつ選びました．これらの作品を通して，ふるさとをあらためて発見し，味わっていただければ幸いです．（特製個別オビ付き47点47冊，8月下旬より小社出庫）
- 北海道 アイヌ民譚集 知里 真志保 編訳
- 青森 津軽 太宰 治
- 岩手 遠野物語・山の人生 柳田 国男
- 宮城 実録先代萩 黙阿弥／河竹 繁俊 校訂
- 秋田 日本洋画の曙光 平福 百穂
- 山形 山びこ学校 無着 成恭 編
- 福島 草野心平詩集 入沢 康夫 編
- 茨城 覚書 幕末の水戸藩 山川 菊栄
- 栃木 田中正造文集（一） 由井 正臣，小松 裕 編
- 群馬 新編 みなかみ紀行 若山 牧水／池内 紀 編
- 埼玉 怪談 牡丹燈籠 三遊亭 円朝
- 千葉 野菊の墓 他四篇 伊藤 左千夫
- 東京 すみだ川・新橋夜話 他一篇 永井 荷風
- 神奈川 金槐和歌集 源 実朝／斎藤 茂吉 校訂
- 新潟 日本の酒 坂口 謹一郎
- 富山 手仕事の日本 柳 宗悦
- 石川 うるしの話 松田 権六
- 福井 橘曙覧全歌集 水島 直文，橋本 政宣 編注
- 山梨 富嶽百景・走れメロス 太宰 治
- 長野 山岳紀行文集 日本アルプス 小島 烏水／近藤 信行 編
- 岐阜 小説神髄 坪内 逍遥
- 静岡 自選 大岡信詩集
- 愛知 新美南吉童話集 千葉 俊二 編
- 三重 伊勢物語 大津 有一 校注
- 京都 新訂 方丈記 鴨 長明／市古 貞次 校注
- 滋賀 茶湯一会集・閑夜茶話 井伊 直弼／戸田 勝久 校注
- 大阪 大阪と堺 三浦 周行／朝尾 直弘 編
- 兵庫 夜叉ケ池・天守物語 泉 鏡花
- 奈良 古寺巡礼 湯浅 芳子 訳
- 和歌山 玉くしげ・秘本玉くしげ 湯浅 芳子 訳
- 鳥取 第七官界彷徨・琉璃玉の耳輪 尾崎 翠
- 島根 怪談 ラフカディオ・ハーン／平井 呈一 訳
- 岡山 竹久夢二詩画集 石川 桂子 編
- 広島 放浪記 林 芙美子
- 山口 中原中也詩集 大岡 昇平 編
- 徳島 ある老学徒の手記 鳥居 龍蔵
- 香川 父帰る・藤十郎の恋 石割 透 編
- 愛媛 漱石・子規往復書簡集 和田 茂樹 編
- 高知 汗血千里の駒 坂崎 紫瀾／林原 純生 校注
- 福岡 北原白秋詩集（上） 安藤 元雄 編
- 佐賀 大隈重信演説談話集 早稲田大学 編
- 長崎 五足の靴 五人づれ
- 熊本 草枕 夏目 漱石
- 大分 大石良雄・笛 野上 弥生子
- 宮崎 若山牧水歌集 伊藤 一彦 編
- 鹿児島 西郷南洲遺訓 西郷 隆盛／山田 済斎 編
- 沖縄 山之口貘詩集 高良 勉 編