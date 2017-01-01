「岩波文庫で味わう わがふるさと」フェア（47点47冊）

今年創刊90年を迎えた岩波文庫は，これまでに古今東西の名著を数多く収録してきました．そのラインナップの中から，今回は各県それぞれにゆかりのある書目を1点ずつ選びました．これらの作品を通して，ふるさとをあらためて発見し，味わっていただければ幸いです．（特製個別オビ付き47点47冊，8月下旬より小社出庫）



