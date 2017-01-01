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『性食考』 赤坂憲雄先生 トークイベント情報 （9/28・10/7）
『性食考』の著者 赤坂憲雄先生の刊行記念トークイベントが開催されます
◎9/28（木） 本屋Title にて ： 「性食語り、ものがたり」 赤坂憲雄×三浦佑之 （※満席御礼）
http://www.title-books.com/event/3376
◎10/7（土） 本屋B&B にて ： 「人間のむこう側へ、どうぶつのこちら側へ」 赤坂憲雄×鴻池朋子 （※ご予約受付中！）
http://bookandbeer.com/event/2017100701_bt/
【9/28 ＠ 本屋Title】 満員御礼 ＊ お申し込みをありがとうございました！
■ イベントタイトル
「性食語り、ものがたり」 赤坂憲雄×三浦佑之
『性食考』（岩波書店）、『列島語り』（青土社）刊行記念トークイベント
■ 日時
2017年9月28日（木） 19時30分～（21時頃終了予定）
■ 会場
本屋Title 1階特設スペース
〒167-0034 東京都杉並区桃井1-5-2
■ 定員
25名
■ 詳しくはこちらをご覧ください
本屋Title ： http://www.title-books.com/event/3376
＊お問い合わせ ： TEL. 03‐6884‐2894 （営業時間：12:00 - 21:00、定休日：毎週水曜・第三火曜）
＊お問い合わせ ：title@title-books.com
【10/7 ＠ 本屋B&B】
■ イベントタイトル
赤坂憲雄×鴻池朋子「人間のむこう側へ、どうぶつのこちら側へ」
■ 日時
2017年10月7日（土） 15時～17時
■ 会場
本屋B&B
〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-12-4 第2マツヤビル2F
■ チケット受付方法
受付にてお名前をお申し付けください。
領収書がご入用の場合はイベント当日の受付にて発行いたします。
■販売期間
2017年9月1(金) 11:00～10月7(土) 13:00
■参加費
2,000円（ticket 1500円 + drink 500円）
■ 詳しくはこちらをご覧ください
本屋B&B ： http://bookandbeer.com/event/2017100701_bt/
■赤坂憲雄（あかさか のりお）先生のプロフィール
民俗学・日本文化論．学習院大学教授．福島県立博物館館長．東京大学文学部卒業．東北芸術工科大学教授として東北文化研究センターを設立し，『東北学』を創刊．2007年『岡本太郎の見た日本』（岩波書店）でドゥマゴ文学賞受賞，同書で芸術選奨文部科学大臣賞（評論等部門）受賞.『異人論序説』『排除の現象学』（ちくま学芸文庫），『境界の発生』『東北学／忘れられた東北』（講談社学術文庫），『東西／南北考』（岩波新書）など著書多数．
民俗学・日本文化論．学習院大学教授．福島県立博物館館長．東京大学文学部卒業．東北芸術工科大学教授として東北文化研究センターを設立し，『東北学』を創刊．2007年『岡本太郎の見た日本』（岩波書店）でドゥマゴ文学賞受賞，同書で芸術選奨文部科学大臣賞（評論等部門）受賞.『異人論序説』『排除の現象学』（ちくま学芸文庫），『境界の発生』『東北学／忘れられた東北』（講談社学術文庫），『東西／南北考』（岩波新書）など著書多数．