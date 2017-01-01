『性食考』 赤坂憲雄先生 トークイベント情報 （9/28・10/7）

『性食考』の著者 赤坂憲雄先生の刊行記念トークイベントが開催されます


◎9/28（木） 本屋Title にて ： 「性食語り、ものがたり」　赤坂憲雄×三浦佑之　（※満席御礼）
http://www.title-books.com/event/3376

◎10/7（土） 本屋B&B　にて ： 「人間のむこう側へ、どうぶつのこちら側へ」 赤坂憲雄×鴻池朋子 （※ご予約受付中！）
http://bookandbeer.com/event/2017100701_bt/



書影

【9/28 ＠ 本屋Title】　満員御礼 ＊ お申し込みをありがとうございました！
■ イベントタイトル
  「性食語り、ものがたり」　赤坂憲雄×三浦佑之
　『性食考』（岩波書店）、『列島語り』（青土社）刊行記念トークイベント
■ 日時
　2017年9月28日（木）　19時30分～（21時頃終了予定）
■ 会場
　本屋Title　1階特設スペース
　〒167-0034 東京都杉並区桃井1-5-2
■ 定員
　25名
■ 詳しくはこちらをご覧ください
　本屋Titlehttp://www.title-books.com/event/3376
　＊お問い合わせ　：　TEL. 03‐6884‐2894　（営業時間：12:00 - 21:00、定休日：毎週水曜・第三火曜）
　＊お問い合わせ　：title@title-books.com


【10/7 ＠ 本屋B&B】
■ イベントタイトル
  赤坂憲雄×鴻池朋子「人間のむこう側へ、どうぶつのこちら側へ」
■ 日時
　2017年10月7日（土）　15時～17時
■ 会場
　本屋B&B
　〒155-0031　東京都世田谷区北沢2-12-4 第2マツヤビル2F
■ チケット受付方法
　受付にてお名前をお申し付けください。
　領収書がご入用の場合はイベント当日の受付にて発行いたします。
■販売期間
　2017年9月1(金) 11:00～10月7(土) 13:00
■参加費
　2,000円（ticket 1500円 + drink 500円）
■ 詳しくはこちらをご覧ください
　本屋B&B　：　http://bookandbeer.com/event/2017100701_bt/


■赤坂憲雄（あかさか のりお）先生のプロフィール
民俗学・日本文化論．学習院大学教授．福島県立博物館館長．東京大学文学部卒業．東北芸術工科大学教授として東北文化研究センターを設立し，『東北学』を創刊．2007年『岡本太郎の見た日本』（岩波書店）でドゥマゴ文学賞受賞，同書で芸術選奨文部科学大臣賞（評論等部門）受賞.『異人論序説』『排除の現象学』（ちくま学芸文庫），『境界の発生』『東北学／忘れられた東北』（講談社学術文庫），『東西／南北考』（岩波新書）など著書多数．

関連書籍

カテゴリ別お知らせ

SNSアカウント一覧はこちら»

ページトップへ戻る