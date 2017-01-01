謹告（『定本 漱石全集』第12巻「小品」）――

　2017年9月8日刊行の『定本 漱石全集』第12巻「小品」につきまして、収録作品の一部に編集上の不備がございました。現在鋭意訂正作業を進めておりますが、訂正版の出来は10月下旬となる予定です。読者の皆様にはいましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。
　なお、すでに第12巻をご購入いただいた方には、小社負担にて良本と交換するご案内を、本ホームページであらためていたします。
　読者の皆様、書店の皆様にたいへんご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
　2017年9月11日
岩波書店

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