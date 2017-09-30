『マンボウのひみつ』 刊行記念　澤井悦郎先生 対談イベント開催 （9/30）


「三代目研究者×初代研究者 マンボウ対談」

『マンボウのひみつ』の著者 澤井悦郎先生 × 相良恒太郎先生の、
刊行記念対談が本屋Ｂ＆Ｂにて開催されます




【開催概要】
澤井悦郎×相良恒太郎　「三代目研究者×初代研究者 マンボウ対談」
『マンボウのひみつ』刊行記念
出　演 ： 相良恒太郎先生 （初代マンボウ研究者）
           澤井悦郎先生 　 （三代目マンボウ研究者/著者）
日　時 ： 2017 年 9 月 30 日（土） 15:00～17:00 （14:30開場）
会　場 ： 本屋B&B
　　　　　　〒155-0031　東京都世田谷区北沢2-12-4 第2マツヤビル2F
チケットのご予約・ご購入
本屋B&Bサイトからお申し込みください　http://bookandbeer.com/event/20170930_event/
入場料 ： 1500円 ＋ 1 drink order

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