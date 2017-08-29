- 書評 書評
各紙で『性食考』 が紹介されました（毎日新聞・読売新聞・日本経済新聞・朝日新聞）
8/9毎日新聞・8/29読売新聞で『性食考』著者・赤坂憲雄さんのインタビュー記事が、9/9日本経済新聞・9/17朝日新聞で『性食考』の書評が掲載されました．
☞ 8/9 毎日新聞（夕刊）「著者のことば」（大井浩一記者）
https://mainichi.jp/articles/20170829/dde/012/070/020000c
☞ 8/29 読売新聞 著者インタビュー（待田晋哉記者）
☞ 9/9 日本経済新聞（福嶋亮大さん）
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO20923900Y7A900C1MY6000/
☞ 9/17 朝日新聞（椹木野衣さん）
http://digital.asahi.com/articles/DA3S13137225.html?_requesturl=articles%2FDA3S13137225.html&rm=150
☞ 8/9 毎日新聞（夕刊）「著者のことば」（大井浩一記者）
https://mainichi.jp/articles/20170829/dde/012/070/020000c
☞ 8/29 読売新聞 著者インタビュー（待田晋哉記者）
☞ 9/9 日本経済新聞（福嶋亮大さん）
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO20923900Y7A900C1MY6000/
☞ 9/17 朝日新聞（椹木野衣さん）
http://digital.asahi.com/articles/DA3S13137225.html?_requesturl=articles%2FDA3S13137225.html&rm=150