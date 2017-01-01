ダ・ヴィンチニュースで『君たちはどう生きるか』が紹介されました

ダ・ヴィンチニュース（2017年9月27日公開）で，吉野源三郎『君たちはどう生きるか』が紹介されました．☞ https://ddnavi.com/review/403043/a/

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