『広辞苑　第七版』特設サイトオープン

『広辞苑　第七版』の特設サイトをオープンいたしました．『広辞苑　第七版』にかんする情報を適宜更新してまいります．

　☞ http://kojien.iwanami.co.jp/

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