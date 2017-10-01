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『性食考』 赤坂憲雄先生 トークイベント ＠ 代官山 蔦屋書店（12/5）
『性食考』の著者 赤坂憲雄先生の刊行記念トークイベントが開催されます
「『性食考』から『東京喰種』へ」
2017年12月5日（火） 蔦屋書店1号館 2階 イベントスペースにて
http://real.tsite.jp/daikanyama/event/2017/10/post-438.html
2017年12月5日（火） 蔦屋書店1号館 2階 イベントスペースにて
http://real.tsite.jp/daikanyama/event/2017/10/post-438.html
ご予約受付中！
■ イベントタイトル
『性食考』刊行記念 赤坂憲雄トークイベント 「『性食考』から『東京喰種』へ」
■ 日時
2017年12月5日（火） 19:00～21:00
■ 会場
蔦屋書店1号館 2階 イベントスペース
〒150-0033 渋谷区猿楽町17-5
■ お申し込み方法
蔦屋書店店頭、お電話、オンラインストアにてお申込みいただけます
・蔦屋書店店頭 （1号館1階 人文フロア）
・お電話 03-3770-2525（人文フロア）
・オンラインストア
■ご参加条件
以下のいずれかをご予約、ご購入の先着70名様にご参加いただけます
1.『性食考』（岩波書店刊 2,916円／税込）
2.トークイベント参加券 （1,500円／税込）参加費
■ 詳しくはこちらをご覧ください
http://real.tsite.jp/daikanyama/event/2017/10/post-438.html
■主催 ：代官山 蔦屋書店， 共催・協力 ：岩波書店
■赤坂憲雄（あかさか のりお）先生のプロフィール
1953年東京都生まれ．東京大学文学部卒業．学習院大学教授，福島県立博物館館長など．
東北学を提唱し，1999年に雑誌『東北学』を創刊．2007年，『岡本太郎の見た日本』でドゥマゴ文学賞・芸術選奨受賞．著書に『異人論序説』(ちくま学芸文庫)，『境界の発生』(講談社学術文庫)，『東西／南北考』(岩波新書)，『遠野／物語考』(荒蝦夷)，『震災考』(藤原書店)など多数．
1953年東京都生まれ．東京大学文学部卒業．学習院大学教授，福島県立博物館館長など．
東北学を提唱し，1999年に雑誌『東北学』を創刊．2007年，『岡本太郎の見た日本』でドゥマゴ文学賞・芸術選奨受賞．著書に『異人論序説』(ちくま学芸文庫)，『境界の発生』(講談社学術文庫)，『東西／南北考』(岩波新書)，『遠野／物語考』(荒蝦夷)，『震災考』(藤原書店)など多数．