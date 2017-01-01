『パブリック・リレーションズの歴史社会学』が日本広報学会賞を受賞（11/24）

河炅珍『パブリック・リレーションズの歴史社会学――アメリカと日本における〈企業自我〉の構築』が，第12回日本広報学会賞（2017年）を受賞しました．

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