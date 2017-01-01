12/8週刊読書人に『小沢健二の帰還』著者・宇野維正さんの対談が掲載されました

週刊読書人（12/8号）に，『小沢健二の帰還』著者・宇野維正さんと速水健朗さんによる対談が掲載されました．

・「大衆音楽家，小沢健二の帰還～光を照らす者～」　　
　☞ http://dokushojin.com/article.html?i=2521

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