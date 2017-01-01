笑う門には福来る

2017年はどんな年でしたか？　さまざまな出来事が起こった一年でしたが，また新たな一年を前向きな気持ちで迎えるためにも，せめて年末年始くらいは笑顔で過ごしたいものです．2018年が皆さまにとって良き一年でありますように．

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