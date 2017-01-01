2017年 各賞受賞書目

2017年もさまざまな賞を受賞しました．ここにまとめてご紹介します．

第10回（池田晶子記念）わたくし、つまりNobody賞

第68回読売文学賞〔研究・翻訳賞〕

第6回梅棹忠夫・山と探検文学賞

第33回大平正芳記念賞

大平正芳賞

特別賞

第23回水産ジャーナリストの会大賞

第22回AICT演劇評論賞

第3回日本比較経営学会学会賞

平成29年度児童福祉文化賞推薦作品

第8回辻静雄食文化賞

第65回日本エッセイスト・クラブ賞

2017年日本公共政策学会奨励賞

日本子どもの本研究会作品賞・創立50周年記念特別賞

第6回内川芳美記念マス・コミュニケーション学会賞

第51回造本装幀コンクール

審査員奨励賞

日本印刷産業連合会会長賞

第157回直木三十五賞

第29回アジア・太平洋賞大賞

第12回樫山純三賞

第54回日本翻訳文化賞

第71回毎日出版文化賞〔自然科学部門〕

2017年日本英語学会賞

第1回林同春紀念・孫文記念館学術賞

第12回日本広報学会賞

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