- 書評 書評
2017年 各賞受賞書目
2017年もさまざまな賞を受賞しました．ここにまとめてご紹介します．
第10回（池田晶子記念）わたくし、つまりNobody賞
- 村に火をつけ，白痴になれ 伊藤野枝伝 栗原 康
第68回読売文学賞〔研究・翻訳賞〕
- パンセ〔全3巻〕 パスカル／塩川 徹也 訳
第6回梅棹忠夫・山と探検文学賞
- シベリア最深紀行 中村 逸郎
第33回大平正芳記念賞
大平正芳賞
- 華北駐屯日本軍 櫻井 良樹
特別賞
- 最後の「天朝」 毛沢東・金日成時代の中国と北朝鮮（上・下） 沈 志華／朱 建栄 訳
第23回水産ジャーナリストの会大賞
- ［岩波新書］魚と日本人 食と職の経済学 濱田 武士
第22回AICT演劇評論賞
- 劇作家 秋元松代 山本 健一
第3回日本比較経営学会学会賞
- 法と企業統治の経済分析〈一橋大学経済研究叢書 63〉 岩崎 一郎
平成29年度児童福祉文化賞推薦作品
- ［岩波少年文庫］お静かに，父が昼寝しております 母袋 夏生 編訳
第8回辻静雄食文化賞
- ［岩波新書］魚と日本人 食と職の経済学 濱田 武士
第65回日本エッセイスト・クラブ賞
- ［岩波新書］裁判の非情と人情 原田 國男
2017年日本公共政策学会奨励賞
- 技術基準と官僚制 村上 裕一
日本子どもの本研究会作品賞・創立50周年記念特別賞
- ［岩波ジュニア新書］30代記者たちが出会った戦争 共同通信社会部 編
第6回内川芳美記念マス・コミュニケーション学会賞
- 批評メディア論 戦前期日本の論壇と文壇 大澤 聡
第51回造本装幀コンクール
審査員奨励賞
- 京舞つれづれ 井上 八千代
日本印刷産業連合会会長賞
- レッドタートル ある島の物語 マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット 原作，池澤 夏樹 構成・文
第157回直木三十五賞
- 月の満ち欠け 佐藤 正午
第29回アジア・太平洋賞大賞
- 最後の「天朝」 毛沢東・金日成時代の中国と北朝鮮（上・下） 沈 志華／朱 建栄 訳
第12回樫山純三賞
- ［岩波現代全書］中国政治からみた日中関係 国分 良成
第54回日本翻訳文化賞
- イスラム帝国夜話（上・下） タヌーヒー／森本 公誠 訳
第71回毎日出版文化賞〔自然科学部門〕
- ［岩波科学ライブラリー］歌うカタツムリ 千葉 聡
2017年日本英語学会賞
- はじめての言語獲得 杉崎 鉱司
第1回林同春紀念・孫文記念館学術賞
- ［岩波新書］孫文 深町 英夫
第12回日本広報学会賞
- パブリック・リレーションズの歴史社会学 河 炅 珍