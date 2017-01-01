- 書評 書評
岩波ベストテン（1月22日～1月28日）
岩波新書
|書名
|著者
|1
|近代日本一五〇年
|山本 義隆
|2
|マルクス 資本論の哲学
|熊野 純彦
|3
|内村鑑三 悲しみの使徒
|若松 英輔
|4
|技術の街道をゆく
|畑村 洋太郎
|5
|棋士とAI
|王銘琬
|6
|イスラーム主義
|末近 浩太
|7
|ガンディー 平和を紡ぐ人
|竹中 千春
|8
|茶と琉球人
|武井 弘一
|9
|日本問答
|田中 優子，松岡 正剛
|10
|トマス・アクィナス 理性と神秘
|山本 芳久
岩波ジュニア新書
|書名
|著者
|1
|はじめての研究レポート作成術
|沼崎 一郎
|2
|天気ハカセになろう
|木村 龍治
|3
|榎本武揚と明治維新
|黒瀧 秀久
|4
|砂糖の世界史
|川北 稔
|5
|質問する，問い返す
|名古谷 隆彦
|6
|中学生になったら
|宮下 聡
|7
|短歌は最強アイテム
|千葉 聡
|8
|詩のこころを読む
|茨木 のり子
|9
|農学が世界を救う！
|生源寺 眞一，太田 寛行，安田 弘法 編著
|10
|王様でたどるイギリス史
|池上 俊一
児童書
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|2
|［少年文庫］影との戦い ゲド戦記1
|アーシュラ・K．ル＝グウィン
|3
|モモ
|ミヒャエル・エンデ
|4
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|5
|［子どもの本］ちいさいおうち
|バージニア・リー・バートン
|6
|オリジナル版 星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|7
|［少年文庫］飛ぶ教室
|エーリヒ・ケストナー
|8
|［少年文庫］こわれた腕環 ゲド戦記2
|アーシュラ・K．ル＝グウィン
|9
|［子どもの本］ひとまねこざる
|H．A．レイ 文・絵
|10
|［少年文庫］はてしない物語（上）
|ミヒャエル・エンデ
岩波文庫
|書名
|著者
|1
|君たちはどう生きるか
|吉野 源三郎
|2
|文選 詩篇（一）
|川合 康三，富永 一登，釜谷 武志，和田 英信，浅見 洋二，緑川 英樹 訳注
|3
|後期資本主義における正統化の問題
|ハーバーマス
|4
|ロバート・キャパ写真集
|ICP ロバート・キャパ・アーカイブ 編
|5
|世界イディッシュ短篇選
|西 成彦 編訳
|6
|江戸川乱歩作品集Ⅱ 陰獣・黒蜥蜴 他
|浜田 雄介 編
|7
|星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|8
|ラッセル幸福論
|安藤 貞雄 訳
|9
|日本の詩歌 その骨組みと素肌
|大岡 信
|10
|方法序説
|デカルト
岩波現代文庫
|書名
|著者
|1
|三国志名言集
|井波 律子
|2
|村山富市回顧録
|薬師寺 克行 編
|3
|中国名言集 一日一言
|井波 律子
|4
|ラテンアメリカ五〇〇年
|清水 透
|5
|英語のセンスを磨く
|行方 昭夫
|6
|ブッダの生涯〈仏典をよむ 1〉
|中村 元
|7
|ご冗談でしょう、ファインマンさん（上）
|R．P．ファインマン
|8
|ファインマンの特別講義
|D．L．グッドスティーン，J．R．グッドスティーン
|9
|僕は，そして僕たちはどう生きるか
|梨木 香歩
|10
|ご冗談でしょう、ファインマンさん（下）
|R．P．ファインマン
単行本・文科系
|書名
|著者
|1
|聞き書 緒方貞子回顧録
|野林 健，納家 政嗣 編
|2
|女王ロアーナ，神秘の炎（上）
|ウンベルト・エーコ
|3
|はじめての八十歳
|山藤 章二
|4
|女王ロアーナ，神秘の炎（下）
|ウンベルト・エーコ
|5
|アメリカ 暴力の世紀
|ジョン・W．ダワー
|6
|月の満ち欠け
|佐藤 正午
|7
|［現代全書］「論理」を分析する
|八木沢 敬
|8
|11の国のアメリカ史（上）
|コリン・ウッダード
|9
|11の国のアメリカ史（下）
|コリン・ウッダード
|10
|ひとはなぜ戦争をするのか 脳力のレッスンV
|寺島 実郎
単行本・理科系
|書名
|著者
|1
|ベイズモデリングの世界
|伊庭 幸人 編
|2
|［科学ライブラリー］ドローンで迫る 伊豆半島の衝突
|小山 真人
|3
|［科学ライブラリー］岩石はどうしてできたか
|諏訪 兼位
|4
|［科学ライブラリー］日本の地下で何が起きているのか
|鎌田 浩毅
|5
|［科学ライブラリー］ちいさい言語学者の冒険
|広瀬 友紀
|6
|データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉
|久保 拓弥
|7
|［科学ライブラリー］うつも肥満も腸内細菌に訊け！
|小澤 祥司
|8
|［科学ライブラリー］昆虫の交尾は，味わい深い…．
|上村 佳孝
|9
|岩波データサイエンス Vol.6
|岩波データサイエンス刊行委員会 編
|10
|［科学ライブラリー］歌うカタツムリ
|千葉 聡
電子書籍
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］影との戦い ゲド戦記1
|アーシュラ・K．ル＝グウィン
|2
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|3
|［岩波文庫］新訂 孫子
|金谷 治 訳注
|4
|［少年文庫］こわれた腕環 ゲド戦記2
|アーシュラ・K．ル＝グウィン
|5
|［岩波新書］日本の思想
|丸山 真男
|6
|［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス 自省録
|神谷 美恵子 訳
|7
|［ジュニア新書］財政のしくみがわかる本
|神野 直彦
|8
|［少年文庫］さいはての島へ ゲド戦記3
|アーシュラ・K．ル＝グウィン
|9
|［岩波文庫］代表的日本人
|内村 鑑三
|10
|［岩波新書］金融政策入門
|湯本 雅士