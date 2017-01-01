岩波ベストテン（1月22日～1月28日）

岩波新書

  書名 著者
1 近代日本一五〇年 山本　義隆
2 マルクス　資本論の哲学 熊野　純彦
3 内村鑑三　悲しみの使徒 若松　英輔
4 技術の街道をゆく 畑村　洋太郎
5 棋士とAI 王銘琬
6 イスラーム主義 末近　浩太
7 ガンディー　平和を紡ぐ人 竹中　千春
8 茶と琉球人 武井　弘一
9 日本問答 田中　優子，松岡　正剛
10 トマス・アクィナス　理性と神秘 山本　芳久

岩波ジュニア新書

  書名 著者
1 はじめての研究レポート作成術 沼崎　一郎
2 天気ハカセになろう 木村　龍治
3 榎本武揚と明治維新 黒瀧　秀久
4 砂糖の世界史 川北　稔
5 質問する，問い返す 名古谷　隆彦
6 中学生になったら 宮下　聡
7 短歌は最強アイテム 千葉　聡
8 詩のこころを読む 茨木　のり子
9 農学が世界を救う！ 生源寺　眞一，太田　寛行，安田　弘法　編著
10 王様でたどるイギリス史 池上　俊一

児童書

  書名 著者
1 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
2 ［少年文庫］影との戦い　ゲド戦記1 アーシュラ・K．ル＝グウィン
3 モモ ミヒャエル・エンデ
4 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
5 ［子どもの本］ちいさいおうち バージニア・リー・バートン
6 オリジナル版　星の王子さま サン＝テグジュペリ
7 ［少年文庫］飛ぶ教室 エーリヒ・ケストナー
8 ［少年文庫］こわれた腕環　ゲド戦記2 アーシュラ・K．ル＝グウィン
9 ［子どもの本］ひとまねこざる H．A．レイ　文・絵
10 ［少年文庫］はてしない物語（上） ミヒャエル・エンデ

岩波文庫

  書名 著者
1 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎
2 文選　詩篇（一） 川合　康三，富永　一登，釜谷　武志，和田　英信，浅見　洋二，緑川　英樹　訳注
3 後期資本主義における正統化の問題 ハーバーマス
4 ロバート・キャパ写真集 ICP　ロバート・キャパ・アーカイブ　編
5 世界イディッシュ短篇選 西　成彦　編訳
6 江戸川乱歩作品集Ⅱ　陰獣・黒蜥蜴　他 浜田　雄介　編
7 星の王子さま サン＝テグジュペリ
8 ラッセル幸福論 安藤　貞雄　訳
9 日本の詩歌　その骨組みと素肌 大岡　信
10 方法序説 デカルト

岩波現代文庫

  書名 著者
1 三国志名言集 井波　律子
2 村山富市回顧録 薬師寺　克行　編
3 中国名言集　一日一言 井波　律子
4 ラテンアメリカ五〇〇年 清水　透
5 英語のセンスを磨く 行方　昭夫
6 ブッダの生涯〈仏典をよむ 1〉 中村　元
7 ご冗談でしょう、ファインマンさん（上） R．P．ファインマン
8 ファインマンの特別講義 D．L．グッドスティーン，J．R．グッドスティーン
9 僕は，そして僕たちはどう生きるか 梨木　香歩
10 ご冗談でしょう、ファインマンさん（下） R．P．ファインマン

単行本・文科系

  書名 著者
1 聞き書 緒方貞子回顧録 野林　健，納家　政嗣　編
2 女王ロアーナ，神秘の炎（上） ウンベルト・エーコ
3 はじめての八十歳 山藤　章二
4 女王ロアーナ，神秘の炎（下） ウンベルト・エーコ
5 アメリカ　暴力の世紀 ジョン・W．ダワー
6 月の満ち欠け 佐藤　正午
7 ［現代全書］「論理」を分析する 八木沢　敬
8 11の国のアメリカ史（上） コリン・ウッダード
9 11の国のアメリカ史（下） コリン・ウッダード
10 ひとはなぜ戦争をするのか　脳力のレッスンV 寺島　実郎

単行本・理科系

  書名 著者
1 ベイズモデリングの世界 伊庭　幸人　編
2 ［科学ライブラリー］ドローンで迫る　伊豆半島の衝突 小山　真人
3 ［科学ライブラリー］岩石はどうしてできたか 諏訪　兼位
4 ［科学ライブラリー］日本の地下で何が起きているのか 鎌田　浩毅
5 ［科学ライブラリー］ちいさい言語学者の冒険 広瀬　友紀
6 データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉 久保　拓弥
7 ［科学ライブラリー］うつも肥満も腸内細菌に訊け！ 小澤　祥司
8 ［科学ライブラリー］昆虫の交尾は，味わい深い…． 上村　佳孝
9 岩波データサイエンス Vol.6 岩波データサイエンス刊行委員会　編
10 ［科学ライブラリー］歌うカタツムリ 千葉　聡

電子書籍

  書名 著者
1 ［少年文庫］影との戦い　ゲド戦記1 アーシュラ・K．ル＝グウィン
2 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
3 ［岩波文庫］新訂　孫子 金谷　治　訳注
4 ［少年文庫］こわれた腕環　ゲド戦記2 アーシュラ・K．ル＝グウィン
5 ［岩波新書］日本の思想 丸山　真男
6 ［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス　自省録 神谷　美恵子　訳
7 ［ジュニア新書］財政のしくみがわかる本 神野　直彦
8 ［少年文庫］さいはての島へ　ゲド戦記3 アーシュラ・K．ル＝グウィン
9 ［岩波文庫］代表的日本人 内村　鑑三
10 ［岩波新書］金融政策入門 湯本　雅士

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