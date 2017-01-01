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岩波文庫「2018年〈春〉のリクエスト復刊」37点40冊
※2月23日発売（小社出庫日）
- 貝原益軒 大和俗訓【青10-2】 石川 謙 校訂
- 日本水土考・水土解弁・増補 華夷通商考【青18-2】 西川如見／飯島忠夫，西川忠幸 校訂
- 足利尊氏【青120-2】 山路愛山
- 塩 鉄 論【青218-1】 曾我部静雄 訳註
- 盤珪禅師語録【青313-1】 鈴木大拙 編校
- 歴史における個人の役割【青416-3】 プレハーノフ／木原正雄 訳
- 政治経済論【青623-4】 ルソー／河野健二 訳
- 数理哲学序説【青649-1】 ラッセル／平野智治 訳
- 天才・悪【青674-1】 ブレンターノ／篠田英雄 訳
- フレーベル自伝【青704-3】 長田 新 訳
- シュヴァイツェル イエスの生涯――メシアと受難の秘密【青812-1】 シュヴァイツェル／波木居 齊二 訳
- キリスト教と世界宗教【青812-2】 シュヴァイツェル／鈴木俊郎 訳
- 科学談義【青931-1】 Ｔ・Ｈ・ハックスリ／小泉 丹 訳
- 記紀歌謡集【黄2-1】 武田祐吉 校註
- 梅沢本 古本説話集【黄26-1】 川口久雄 校訂
- 謡曲選集――読む能の本【黄133-1】 野上豊一郎 編
- 好色五人女【黄204-4】 井原西鶴／東 明雅 校註
- 浮 世 床【黄230-1】 式亭三馬／和田万吉 校訂
- 宣 言【緑36-3】 有島武郎
- お目出たき人・世間知らず【緑50-1】 武者小路 実篤
- 多情仏心（全二冊）【緑60-2〈1〉・緑60-3〈2〉】 里見 〓（トン）
- 今 年 竹（全二冊）【緑60-13〈1〉・緑60-14〈2〉】 里見 〓（トン）
- 春泥・花冷え【緑65-1】 久保田 万太郎
- 都会の憂鬱【緑71-3】 佐藤春夫
- 雪 中 梅【緑137-1】 末広鉄腸／小林智賀平 校訂
- 政治算術【白101-2】 ペティ／大内兵衛，松川七郎 訳
- オウエン自叙伝【白108-2】 ロバアト・オウエン／五島 茂 訳
- 炉辺のこほろぎ【赤229-3】 ディケンズ／本多顕彰 訳
- あしながおじさん【赤314-1】 ジーン・ウェブスター／遠藤寿子 訳
- 沈 鐘【赤428-2】 ハウプトマン／阿部六郎 訳
- 漂泊の魂――クヌルプ【赤435-4】 ヘルマン・ヘッセ／相良守峯 訳
- ルーマニア日記【赤436-2】 カロッサ／高橋健二 訳
- 月曜物語【赤542-3】 ドーデー／桜田 佐 訳
- 獣 人【赤545-3〈1〉・赤545-4〈2〉】 エミール・ゾラ／川口 篤 訳
- 貧しき人々【赤613-1】 ドストイェフスキイ／原 久一郎 訳
- 令嬢ユリエ【赤755-1】 ストリントベルク／茅野蕭々 訳
- イワーン・イワーノヰッチとイワーン・ニキーフォロヰッチとが喧嘩をした話【赤960-0】 ゴーゴリ／原 久一郎 訳