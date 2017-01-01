- 書評 書評
岩波ベストテン（3月26日～4月1日）
岩波新書
|書名
|著者
|1
|インド哲学10講
|赤松 明彦
|2
|近代日本一五〇年
|山本 義隆
|3
|マーティン・ルーサー・キング
|黒崎 真
|4
|ライシテから読む現代フランス
|伊達 聖伸
|5
|官僚たちのアベノミクス
|軽部 謙介
|6
|マルクス 資本論の哲学
|熊野 純彦
|7
|ガンディー 平和を紡ぐ人
|竹中 千春
|8
|経済数学入門の入門
|田中 久稔
|9
|地元経済を創りなおす
|枝廣 淳子
|10
|日本の近代とは何であったか
|三谷 太一郎
岩波ジュニア新書
|書名
|著者
|1
|生物学の基礎はことわざにあり
|杉本 正信
|2
|司法の現場で働きたい！
|打越 さく良，佐藤 倫子 編
|3
|その情報，本当ですか？
|塚田 祐之
|4
|砂糖の世界史
|川北 稔
|5
|はじめての研究レポート作成術
|沼崎 一郎
|6
|詩のこころを読む
|茨木 のり子
|7
|ロボットが家にやってきたら…
|遠藤 薫
|8
|平安女子の楽しい！生活
|川村 裕子
|9
|正しいコピペのすすめ
|宮武 久佳
|10
|世界の国 1位と最下位
|眞 淳平
児童書
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|2
|［子どもの本］ちいさいおうち
|バージニア・リー・バートン
|3
|［子どもの本］ひとまねこざる
|H．A．レイ 文・絵
|4
|せいめいのれきし 改訂版
|バージニア・リー・バートン 文・絵
|5
|はくぶつかんのよる
|イザベル・シムレール 文・絵
|6
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|7
|［子どもの本］きかんしゃやえもん
|阿川 弘之
|8
|ちいさいおうち
|バージニア・リー・バートン 文・絵
|9
|オリジナル版 星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|10
|［少年文庫］はてしない物語（上）
|ミヒャエル・エンデ
岩波文庫
|書名
|著者
|1
|君たちはどう生きるか
|吉野 源三郎
|2
|仙境異聞・勝五郎再生記聞
|平田 篤胤
|3
|星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|4
|源氏物語（三）澪標－少女
|柳井 滋，室伏 信助，大朝 雄二，鈴木 日出男，藤井 貞和，今西 祐一郎 校注
|5
|大隈重信自叙伝
|早稲田大学 編
|6
|江戸川乱歩作品集Ⅲ パノラマ島奇談・偉大なる夢 他
|浜田 雄介 編
|7
|世論（上）
|リップマン
|8
|田舎教師
|田山 花袋
|9
|方法序説
|デカルト
|10
|世論（下）
|リップマン
岩波現代文庫
|書名
|著者
|1
|中国名詩集
|井波 律子
|2
|新版 哲学の密かな闘い
|永井 均
|3
|平面論
|松浦 寿輝
|4
|大逆事件
|田中 伸尚
|5
|小林一茶
|金子 兜太
|6
|ご冗談でしょう、ファインマンさん（上）
|R．P．ファインマン
|7
|ラテンアメリカ五〇〇年
|清水 透
|8
|真理のことば〈仏典をよむ 2〉
|中村 元
|9
|済州島四・三事件
|文京洙
|10
|中国名言集 一日一言
|井波 律子
単行本・文科系
|書名
|著者
|1
|記者襲撃 赤報隊事件30年目の真実
|樋田 毅
|2
|ショスタコーヴィチ 引き裂かれた栄光
|亀山 郁夫
|3
|MARCH 1 非暴力の闘い
|ジョン・ルイス，アンドリュー・アイディン
|4
|事典 和菓子の世界 増補改訂版
|中山 圭子
|5
|総点検 日本国憲法の70年
|宍戸 常寿，林 知更 編
|6
|月の満ち欠け
|佐藤 正午
|7
|［現代全書］「数」を分析する
|八木沢 敬
|8
|女王ロアーナ，神秘の炎（上）
|ウンベルト・エーコ
|9
|はじめての八十歳
|山藤 章二
|10
|六輔 五・七・五
|永 六輔
単行本・理科系
|書名
|著者
|1
|生命の起源はどこまでわかったか
|高井 研 編
|2
|［科学ライブラリー］サンプリングって何だろう
|廣瀬 雅代，稲垣 佑典，深谷 肇一
|3
|［科学ライブラリー］深読み！ 絵本『せいめいのれきし』
|真鍋 真
|4
|［科学ライブラリー］ちいさい言語学者の冒険
|広瀬 友紀
|5
|データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉
|久保 拓弥
|6
|［科学ライブラリー］岩石はどうしてできたか
|諏訪 兼位
|7
|ベイズモデリングの世界
|伊庭 幸人 編
|8
|［科学ライブラリー］日本の地下で何が起きているのか
|鎌田 浩毅
|9
|定本 解析概論
|高木 貞治
|10
|［科学ライブラリー］オノマトペの謎
|窪薗 晴夫 編
電子書籍
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|2
|［岩波文庫］新訂 孫子
|金谷 治 訳注
|3
|［岩波文庫］ブッダのことば
|中村 元 訳
|4
|［岩波文庫］論語
|金谷 治 訳注
|5
|［岩波文庫］方法序説
|デカルト
|6
|［岩波新書］日本人の英語
|マーク・ピーターセン
|7
|［科学ライブラリー］こんどこそ！ わかる数学
|新井 紀子
|8
|［岩波新書］近代日本一五〇年
|山本 義隆
|9
|［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス 自省録
|神谷 美恵子 訳
|10
|［岩波文庫］プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神
|マックス・ヴェーバー