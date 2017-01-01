岩波ベストテン（3月26日～4月1日）

岩波新書

  書名 著者
1 インド哲学10講 赤松　明彦
2 近代日本一五〇年 山本　義隆
3 マーティン・ルーサー・キング 黒崎　真
4 ライシテから読む現代フランス 伊達　聖伸
5 官僚たちのアベノミクス 軽部　謙介
6 マルクス　資本論の哲学 熊野　純彦
7 ガンディー　平和を紡ぐ人 竹中　千春
8 経済数学入門の入門 田中　久稔
9 地元経済を創りなおす 枝廣　淳子
10 日本の近代とは何であったか 三谷　太一郎

岩波ジュニア新書

  書名 著者
1 生物学の基礎はことわざにあり 杉本　正信
2 司法の現場で働きたい！ 打越　さく良，佐藤　倫子　編
3 その情報，本当ですか？ 塚田　祐之
4 砂糖の世界史 川北　稔
5 はじめての研究レポート作成術 沼崎　一郎
6 詩のこころを読む 茨木　のり子
7 ロボットが家にやってきたら… 遠藤　薫
8 平安女子の楽しい！生活 川村　裕子
9 正しいコピペのすすめ 宮武　久佳
10 世界の国　1位と最下位 眞　淳平

児童書

  書名 著者
1 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
2 ［子どもの本］ちいさいおうち バージニア・リー・バートン
3 ［子どもの本］ひとまねこざる H．A．レイ　文・絵
4 せいめいのれきし　改訂版 バージニア・リー・バートン　文・絵
5 はくぶつかんのよる イザベル・シムレール　文・絵
6 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
7 ［子どもの本］きかんしゃやえもん 阿川　弘之
8 ちいさいおうち バージニア・リー・バートン　文・絵
9 オリジナル版　星の王子さま サン＝テグジュペリ
10 ［少年文庫］はてしない物語（上） ミヒャエル・エンデ

岩波文庫

  書名 著者
1 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎
2 仙境異聞・勝五郎再生記聞 平田　篤胤
3 星の王子さま サン＝テグジュペリ
4 源氏物語（三）澪標－少女 柳井　滋，室伏　信助，大朝　雄二，鈴木　日出男，藤井　貞和，今西　祐一郎　校注
5 大隈重信自叙伝 早稲田大学　編
6 江戸川乱歩作品集Ⅲ　パノラマ島奇談・偉大なる夢　他 浜田　雄介　編
7 世論（上） リップマン
8 田舎教師 田山　花袋
9 方法序説 デカルト
10 世論（下） リップマン

岩波現代文庫

  書名 著者
1 中国名詩集 井波　律子
2 新版　哲学の密かな闘い 永井　均
3 平面論 松浦　寿輝
4 大逆事件 田中　伸尚
5 小林一茶 金子　兜太
6 ご冗談でしょう、ファインマンさん（上） R．P．ファインマン
7 ラテンアメリカ五〇〇年 清水　透
8 真理のことば〈仏典をよむ 2〉 中村　元
9 済州島四・三事件 文京洙
10 中国名言集　一日一言 井波　律子

単行本・文科系

  書名 著者
1 記者襲撃　赤報隊事件30年目の真実 樋田　毅
2 ショスタコーヴィチ　引き裂かれた栄光 亀山　郁夫
3 MARCH 1 非暴力の闘い ジョン・ルイス，アンドリュー・アイディン
4 事典　和菓子の世界　増補改訂版 中山　圭子
5 総点検　日本国憲法の70年 宍戸　常寿，林　知更　編
6 月の満ち欠け 佐藤　正午
7 ［現代全書］「数」を分析する 八木沢　敬
8 女王ロアーナ，神秘の炎（上） ウンベルト・エーコ
9 はじめての八十歳 山藤　章二
10 六輔　五・七・五 永　六輔

単行本・理科系

  書名 著者
1 生命の起源はどこまでわかったか 高井　研　編
2 ［科学ライブラリー］サンプリングって何だろう 廣瀬　雅代，稲垣　佑典，深谷　肇一
3 ［科学ライブラリー］深読み！　絵本『せいめいのれきし』 真鍋　真
4 ［科学ライブラリー］ちいさい言語学者の冒険 広瀬　友紀
5 データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉 久保　拓弥
6 ［科学ライブラリー］岩石はどうしてできたか 諏訪　兼位
7 ベイズモデリングの世界 伊庭　幸人　編
8 ［科学ライブラリー］日本の地下で何が起きているのか 鎌田　浩毅
9 定本　解析概論 高木　貞治
10 ［科学ライブラリー］オノマトペの謎 窪薗　晴夫　編

電子書籍

  書名 著者
1 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
2 ［岩波文庫］新訂　孫子 金谷　治　訳注
3 ［岩波文庫］ブッダのことば 中村　元　訳
4 ［岩波文庫］論語 金谷　治　訳注
5 ［岩波文庫］方法序説 デカルト
6 ［岩波新書］日本人の英語 マーク・ピーターセン
7 ［科学ライブラリー］こんどこそ！　わかる数学 新井　紀子
8 ［岩波新書］近代日本一五〇年 山本　義隆
9 ［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス　自省録 神谷　美恵子　訳
10 ［岩波文庫］プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 マックス・ヴェーバー

カテゴリ別お知らせ

SNSアカウント一覧はこちら»

ページトップへ戻る