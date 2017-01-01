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『戦争と性暴力の比較史へ向けて』刊行記念シンポジウム開催（5/13）
『戦争と性暴力の比較史へ向けて』（上野千鶴子・蘭 信三・平井和子 編 2018年2月23日刊）の刊行を記念し，上智大学四谷キャンパスにてシンポジウムが行われます．
【開催概要】
■日時
2018年5月13日（日） 13:00-18:00
■会場
上智大学四谷キャンパス2号館401室（〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町７−１
＊アクセス＊
JR中央線，東京メトロ丸ノ内線・南北線/四ッ谷駅 麹町口・赤坂口から徒歩5分
https://www.sophia.ac.jp/jpn/info/access/accessguide/access_yotsuya.html
■ご予約不要
■資料代
当日1000円頂戴いたします
【プログラム】
総合司会 ： 蘭信三・佐藤文香
編者代表挨拶 ： 上野千鶴子
第１部
コメント『戦争と性暴力の比較史へ向けて』をどう読むか？（13:10-14:50）
《コメンテーター》
川喜田敦子（中央大学）
中村理香（成城大学）
桜井 厚（日本ライフストーリー研究所）
岡野八代（同志社大学）
岩崎 稔（東京外国語大学）
＜休憩＞
第２部
執筆者からのリプライ（15:30-16:20）
第３部
総合討論（16:20-17:50）
編者閉会挨拶 平井和子
懇親会
【コメンテーター・プロフィール】
◇ 川喜田敦子
ドイツ現代史，『ドイツの歴史教育』（白水社，2005年）
◇ 中村理香
アジア系アメリカ文学・文化／ジェンダー論／ポストコロニアリズム理論，『アジア系アメリカと戦争記憶―原爆・「慰安婦」・強制収容」（青弓社，2017年）
◇ 桜井 厚
社会学･ライフヒストリー／ライフストーリー研究･社会問題等，『境界文化のライフストーリー』（せりか書房，2005年）
◇ 岡野八代
政治思想史／フェミニズム理論,『フェミニズムの政治学―ケアの倫理をグローバル社会へ』（みすず書房，2012年）
◇ 岩崎 稔
哲学／政治思想，「〈慰安婦〉問題が照らす日本の戦後」『岩波講座アジア太平洋戦争 記憶と認識の中のアジア・太平洋戦争』（岩波書店，2015年，長志珠絵との共著）
ご連絡先：kaken25245060@gmail.com