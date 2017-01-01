『戦争と性暴力の比較史へ向けて』刊行記念シンポジウム開催（5/13）

『戦争と性暴力の比較史へ向けて』（上野千鶴子・蘭 信三・平井和子 編 2018年2月23日刊）の刊行を記念し，上智大学四谷キャンパスにてシンポジウムが行われます．

【開催概要】

■日時

2018年5月13日（日） 13:00-18:00

■会場

上智大学四谷キャンパス2号館401室（〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町７−１

＊アクセス＊

JR中央線，東京メトロ丸ノ内線・南北線/四ッ谷駅 麹町口・赤坂口から徒歩5分

https://www.sophia.ac.jp/jpn/info/access/accessguide/access_yotsuya.html

■ご予約不要



■資料代

当日1000円頂戴いたします



【プログラム】



総合司会 ： 蘭信三・佐藤文香

編者代表挨拶 ： 上野千鶴子



第１部

コメント『戦争と性暴力の比較史へ向けて』をどう読むか？（13:10-14:50）



《コメンテーター》

川喜田敦子（中央大学）

中村理香（成城大学）

桜井 厚（日本ライフストーリー研究所）

岡野八代（同志社大学）

岩崎 稔（東京外国語大学）



＜休憩＞



第２部

執筆者からのリプライ（15:30-16:20）



第３部

総合討論（16:20-17:50）



編者閉会挨拶 平井和子

懇親会







【コメンテーター・プロフィール】



◇ 川喜田敦子

ドイツ現代史，『ドイツの歴史教育』（白水社，2005年）



◇ 中村理香

アジア系アメリカ文学・文化／ジェンダー論／ポストコロニアリズム理論，『アジア系アメリカと戦争記憶―原爆・「慰安婦」・強制収容」（青弓社，2017年）



◇ 桜井 厚

社会学･ライフヒストリー／ライフストーリー研究･社会問題等，『境界文化のライフストーリー』（せりか書房，2005年）



◇ 岡野八代

政治思想史／フェミニズム理論,『フェミニズムの政治学―ケアの倫理をグローバル社会へ』（みすず書房，2012年）



◇ 岩崎 稔

哲学／政治思想，「〈慰安婦〉問題が照らす日本の戦後」『岩波講座アジア太平洋戦争 記憶と認識の中のアジア・太平洋戦争』（岩波書店，2015年，長志珠絵との共著）





主催 ◉ 『戦争と性暴力の比較史へ向けて』刊行記念シンポジウム実行委員会

ご連絡先：kaken25245060@gmail.com