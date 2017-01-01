- 書評 書評
岩波ベストテン（4月2日～4月8日）
岩波新書
|書名
|著者
|1
|インド哲学10講
|赤松 明彦
|2
|近代日本一五〇年
|山本 義隆
|3
|官僚たちのアベノミクス
|軽部 謙介
|4
|マーティン・ルーサー・キング
|黒崎 真
|5
|外国語学習の科学
|白井 恭弘
|6
|マルクス 資本論の哲学
|熊野 純彦
|7
|ライシテから読む現代フランス
|伊達 聖伸
|8
|経済数学入門の入門
|田中 久稔
|9
|女の一生
|伊藤 比呂美
|10
|地元経済を創りなおす
|枝廣 淳子
岩波ジュニア新書
|書名
|著者
|1
|砂糖の世界史
|川北 稔
|2
|生物学の基礎はことわざにあり
|杉本 正信
|3
|その情報，本当ですか？
|塚田 祐之
|4
|司法の現場で働きたい！
|打越 さく良，佐藤 倫子 編
|5
|ロボットが家にやってきたら…
|遠藤 薫
|6
|平安女子の楽しい！生活
|川村 裕子
|7
|はじめての研究レポート作成術
|沼崎 一郎
|8
|詩のこころを読む
|茨木 のり子
|9
|世界の国 1位と最下位
|眞 淳平
|10
|中学生になったら
|宮下 聡
児童書
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|2
|［子どもの本］ちいさいおうち
|バージニア・リー・バートン
|3
|せいめいのれきし 改訂版
|バージニア・リー・バートン 文・絵
|4
|ちいさいおうち
|バージニア・リー・バートン 文・絵
|5
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|6
|オリジナル版 星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|7
|［子どもの本］ひとまねこざる
|H．A．レイ 文・絵
|8
|［少年文庫］長くつ下のピッピ
|アストリッド・リンドグレーン
|9
|［少年文庫］はてしない物語（下）
|ミヒャエル・エンデ
|10
|［少年文庫］冒険者たち
|斎藤 惇夫
岩波文庫
|書名
|著者
|1
|君たちはどう生きるか
|吉野 源三郎
|2
|仙境異聞・勝五郎再生記聞
|平田 篤胤
|3
|星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|4
|源氏物語（三）澪標－少女
|柳井 滋，室伏 信助，大朝 雄二，鈴木 日出男，藤井 貞和，今西 祐一郎 校注
|5
|大隈重信自叙伝
|早稲田大学 編
|6
|江戸川乱歩作品集Ⅲ パノラマ島奇談・偉大なる夢 他
|浜田 雄介 編
|7
|方法序説
|デカルト
|8
|世論（上）
|リップマン
|9
|ロバート・キャパ写真集
|ICP ロバート・キャパ・アーカイブ 編
|10
|田舎教師
|田山 花袋
岩波現代文庫
|書名
|著者
|1
|中国名詩集
|井波 律子
|2
|新版 哲学の密かな闘い
|永井 均
|3
|平面論
|松浦 寿輝
|4
|大逆事件
|田中 伸尚
|5
|小林一茶
|金子 兜太
|6
|ご冗談でしょう、ファインマンさん（上）
|R．P．ファインマン
|7
|済州島四・三事件
|文京洙
|8
|ラテンアメリカ五〇〇年
|清水 透
|9
|ご冗談でしょう、ファインマンさん（下）
|R．P．ファインマン
|10
|三国志名言集
|井波 律子
単行本・文科系
|書名
|著者
|1
|記者襲撃 赤報隊事件30年目の真実
|樋田 毅
|2
|闘う商人 中内㓛
|小榑 雅章
|3
|MARCH 1 非暴力の闘い
|ジョン・ルイス，アンドリュー・アイディン
|4
|ショスタコーヴィチ 引き裂かれた栄光
|亀山 郁夫
|5
|ファシスト的公共性
|佐藤 卓己
|6
|憲法 第六版
|芦部 信喜／高橋 和之 補訂
|7
|サンスクリット原典現代語訳 法華経（上）
|植木 雅俊
|8
|女王ロアーナ，神秘の炎（上）
|ウンベルト・エーコ
|9
|サンスクリット原典現代語訳 法華経（下）
|植木 雅俊
|10
|事典 和菓子の世界 増補改訂版
|中山 圭子
単行本・理科系
|書名
|著者
|1
|生命の起源はどこまでわかったか
|高井 研 編
|2
|［科学ライブラリー］学ぶ脳
|虫明 元
|3
|［科学ライブラリー］サンプリングって何だろう
|廣瀬 雅代，稲垣 佑典，深谷 肇一
|4
|ベイズモデリングの世界
|伊庭 幸人 編
|5
|データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉
|久保 拓弥
|6
|［科学ライブラリー］広辞苑を3倍楽しむ その2
|岩波書店編集部 編
|7
|［科学ライブラリー］ちいさい言語学者の冒険
|広瀬 友紀
|8
|［科学ライブラリー］勉強法の科学
|市川 伸一
|9
|［科学ライブラリー］深読み！ 絵本『せいめいのれきし』
|真鍋 真
|10
|［科学ライブラリー］オノマトペの謎
|窪薗 晴夫 編
電子書籍
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|2
|［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス 自省録
|神谷 美恵子 訳
|3
|［岩波新書］女の一生
|伊藤 比呂美
|4
|［岩波文庫］新訂 孫子
|金谷 治 訳注
|5
|［岩波文庫］方法序説
|デカルト
|6
|［岩波文庫］ブッダのことば
|中村 元 訳
|7
|［岩波新書］近代日本一五〇年
|山本 義隆
|8
|［岩波文庫］論語
|金谷 治 訳注
|9
|［科学ライブラリー］こんどこそ！ わかる数学
|新井 紀子
|10
|［岩波文庫］モンテ・クリスト伯（1）
|アレクサンドル・デュマ