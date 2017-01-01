岩波ベストテン（4月2日～4月8日）

岩波新書

  書名 著者
1 インド哲学10講 赤松　明彦
2 近代日本一五〇年 山本　義隆
3 官僚たちのアベノミクス 軽部　謙介
4 マーティン・ルーサー・キング 黒崎　真
5 外国語学習の科学 白井　恭弘
6 マルクス　資本論の哲学 熊野　純彦
7 ライシテから読む現代フランス 伊達　聖伸
8 経済数学入門の入門 田中　久稔
9 女の一生 伊藤　比呂美
10 地元経済を創りなおす 枝廣　淳子

岩波ジュニア新書

  書名 著者
1 砂糖の世界史 川北　稔
2 生物学の基礎はことわざにあり 杉本　正信
3 その情報，本当ですか？ 塚田　祐之
4 司法の現場で働きたい！ 打越　さく良，佐藤　倫子　編
5 ロボットが家にやってきたら… 遠藤　薫
6 平安女子の楽しい！生活 川村　裕子
7 はじめての研究レポート作成術 沼崎　一郎
8 詩のこころを読む 茨木　のり子
9 世界の国　1位と最下位 眞　淳平
10 中学生になったら 宮下　聡

児童書

  書名 著者
1 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
2 ［子どもの本］ちいさいおうち バージニア・リー・バートン
3 せいめいのれきし　改訂版 バージニア・リー・バートン　文・絵
4 ちいさいおうち バージニア・リー・バートン　文・絵
5 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
6 オリジナル版　星の王子さま サン＝テグジュペリ
7 ［子どもの本］ひとまねこざる H．A．レイ　文・絵
8 ［少年文庫］長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン
9 ［少年文庫］はてしない物語（下） ミヒャエル・エンデ
10 ［少年文庫］冒険者たち 斎藤　惇夫

岩波文庫

  書名 著者
1 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎
2 仙境異聞・勝五郎再生記聞 平田　篤胤
3 星の王子さま サン＝テグジュペリ
4 源氏物語（三）澪標－少女 柳井　滋，室伏　信助，大朝　雄二，鈴木　日出男，藤井　貞和，今西　祐一郎　校注
5 大隈重信自叙伝 早稲田大学　編
6 江戸川乱歩作品集Ⅲ　パノラマ島奇談・偉大なる夢　他 浜田　雄介　編
7 方法序説 デカルト
8 世論（上） リップマン
9 ロバート・キャパ写真集 ICP　ロバート・キャパ・アーカイブ　編
10 田舎教師 田山　花袋

岩波現代文庫

  書名 著者
1 中国名詩集 井波　律子
2 新版　哲学の密かな闘い 永井　均
3 平面論 松浦　寿輝
4 大逆事件 田中　伸尚
5 小林一茶 金子　兜太
6 ご冗談でしょう、ファインマンさん（上） R．P．ファインマン
7 済州島四・三事件 文京洙
8 ラテンアメリカ五〇〇年 清水　透
9 ご冗談でしょう、ファインマンさん（下） R．P．ファインマン
10 三国志名言集 井波　律子

単行本・文科系

  書名 著者
1 記者襲撃　赤報隊事件30年目の真実 樋田　毅
2 闘う商人　中内㓛 小榑　雅章
3 MARCH 1 非暴力の闘い ジョン・ルイス，アンドリュー・アイディン
4 ショスタコーヴィチ　引き裂かれた栄光 亀山　郁夫
5 ファシスト的公共性 佐藤　卓己
6 憲法　第六版 芦部　信喜／高橋　和之　補訂
7 サンスクリット原典現代語訳　法華経（上） 植木　雅俊
8 女王ロアーナ，神秘の炎（上） ウンベルト・エーコ
9 サンスクリット原典現代語訳　法華経（下） 植木　雅俊
10 事典　和菓子の世界　増補改訂版 中山　圭子

単行本・理科系

  書名 著者
1 生命の起源はどこまでわかったか 高井　研　編
2 ［科学ライブラリー］学ぶ脳 虫明　元
3 ［科学ライブラリー］サンプリングって何だろう 廣瀬　雅代，稲垣　佑典，深谷　肇一
4 ベイズモデリングの世界 伊庭　幸人　編
5 データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉 久保　拓弥
6 ［科学ライブラリー］広辞苑を3倍楽しむ　その2 岩波書店編集部　編
7 ［科学ライブラリー］ちいさい言語学者の冒険 広瀬　友紀
8 ［科学ライブラリー］勉強法の科学 市川　伸一
9 ［科学ライブラリー］深読み！　絵本『せいめいのれきし』 真鍋　真
10 ［科学ライブラリー］オノマトペの謎 窪薗　晴夫　編

電子書籍

  書名 著者
1 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
2 ［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス　自省録 神谷　美恵子　訳
3 ［岩波新書］女の一生 伊藤　比呂美
4 ［岩波文庫］新訂　孫子 金谷　治　訳注
5 ［岩波文庫］方法序説 デカルト
6 ［岩波文庫］ブッダのことば 中村　元　訳
7 ［岩波新書］近代日本一五〇年 山本　義隆
8 ［岩波文庫］論語 金谷　治　訳注
9 ［科学ライブラリー］こんどこそ！　わかる数学 新井　紀子
10 ［岩波文庫］モンテ・クリスト伯（1） アレクサンドル・デュマ

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