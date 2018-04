思想の言葉（2018年5月号）

「一九六八年」は民衆生活(思想)とどのように交錯するか

安田常雄



千葉県佐倉にある国立歴史民俗博物館(歴博)では、昨年二〇一七年一〇月から一二月にかけて、企画展示「一九六八年―無数の問いの噴出の時代」が行われた。館内の担当者によれば、展示は当初、同時代を経験した世代の来館者が多かったが、会期半ば頃からは「若い世代」が増大したという。どのような関心がその核にあったのだろうか。



すでに歴博では、二〇一〇年にオープンした展示室「現代」において、「世界史のなかの一九六八年」という展示を行っており、それは展示場壁面に大きな世界地図をおき、その主要な七つの地域にモニターを設置し、同時代(主に一九六八年前後の約一〇年)の主要な出来事をモンタージュした映像で表現するという構成をとっている。その七つの地域とは、日本・ベトナム・東アジア・西欧(フランス・ドイツ)、東欧(ポーランド・チェコなど)、そして北米と中南米である。展示映像では、「ゲバラの国連演説」(一九六四年)やポーランドの「一九七〇年一二月事件」(これはのちにA・ワイダの映画『鉄の男』の素材になり、ポーランドの「自主管理労組連帯」の前史を構成する)なども含まれている。それは東西冷戦体制が動揺し、環境破壊を内包する経済成長神話も問われはじめ、二〇世紀における世界史的な転換点を象徴する時代であった。こうした疑いは、世代間の対立を含みながら、新しいライフスタイルの実験として世界の各地に噴出していった。そして異議申し立ての結節点におかれていたのは、ベトナム戦争だった。ただ中東世界まで射程を延ばせば、一九六七年のエルサレムの壁崩壊が画期であり、「一九六八年」言説自体が、欧米中心の世界観であるという批判があることは重要だ(板垣雄三「六八年の世界史」、『一九六八年の世界史』藤原書店、二〇〇九年)。



今回の企画展「一九六八年―無数の問いの噴出の時代」は、A展示室として「ベ平連」をはじめ「三里塚」「水俣病」「横浜新貨物線」などの地域住民運動をおき、B展示室として「学生叛乱」とよばれた「東大」「日大」をはじめとする全国の「学生運動」を展示するという構成をとっている。その構成の独自性とは、第一に「一九六八年」を「学生運動」に集約するのではなく、地域住民運動との複合と捉える点にあり、第二にはこうした二つの運動の「高揚」を支えたものは何かという問いを設定したところにある。言い換えれば、「一九六八年を用意したもの」という視点であり、日本における「文化革命とは何か」という問いであろう。言わば「一九六八年」言説における「前史」の重要性であり、それは戦争や政治・経済・社会の変動と同時に、個人に関わる生活・思想・感受性、さらにイメージや言葉に関わる大きな転換点であったからである。同時代のある学生は、運動の歴史的役割について「時代閉塞の予感に駆られた表現主義運動。政治的には見るべきものに乏しい」と回答していた(『全共闘白書』同編集委員会編、新潮社、一九九四年、一六四頁)。この射程によれば、「学生運動」は重要であるがその潮流の一つの顕れと捉えることもできるだろう。このように考えてくれば、問題の焦点の一つは、「学生叛乱」と「住民運動」との交錯の意味を、一人ひとりの個人の生活の内側から、同時に思想と感受性の深部から捉えなおすことであり、それは「一九六八年」言説がいかに「庶民大衆」と出会ったのかという問いであろう。劇画全盛期の同時代的形象を借りれば、「正義」の「鬼太郎」はいかに「ねずみ男」と出会ったかという問いともいえよう。石子順造は「鬼太郎」が日本庶民の肯定的人物像であるとすれば、「ねずみ男」に「素直で老獪で、冷淡でやさしく、ずるくて正直で、単純で複雑」という両義的な「庶民像」を見ていたのである(『マンガ芸術論』富士新書、一九六七年)。



ここでは次の二点だけに絞って、今後の「一九六八年」言説の再構成の方向性についてふれることにしたい。



その第一は「運動としての一九六八年」についてである。すでに多くの研究でも言及されているが、その焦点の一つがいわゆる市民運動の自立といえるだろう。それは六〇年安保のときの「声なき声の会」に起源をもつ「ベ平連(ベトナムに平和を!市民連合)」に象徴され、戦後日本を牽引してきた「革新国民運動」(高畠通敏)の衰退に代わって新しい運動スタイルが定着する端緒となった。旧来の運動が、革新政党を中心に、労働組合、学生運動を同心円的に配置する構造をもち、組織中心の運動構造をとっていたのに対し、「ベ平連」型の運動はあくまでも参加する個人の自発性に基づく内発的アイディアとスタイルによって柔軟に編成される構造になっていた。そこには規約もなく、会員・役員もなく、自発的に行動するものをもって「ベ平連」とする原則にたち、政党の介入・支配を拒否し、あくまで個の自主性に運動の基礎をおこうとした。新たな運動スタイルによって、「ベ平連」は米脱走兵の援助運動などを展開し、最盛期には全国で約五〇〇の「ベ平連」が活動していたといわれる。特に重要なのはそれが自己表現の場であるとともに、囚われている自分を変えていく場としても機能したことであり、国家の被害者であることによって他国の加害者になっていることの痛覚がこの運動を根もとで支えた。こうした「ベ平連」型の運動スタイルは、「無党派」層の学生運動や多様な「住民運動」のスタイルとしても広がっていった。しかし同時代には、個人参加を原則にしつつ、被害者の心性に徹底的に寄り添う運動スタイルも存在し、たとえば「水俣病を告発する会」はその行動理念を「義によって助太刀いたす」などという土着の言葉で表現していた。ここには個人原理の自己拡張を基軸にするスタイルと、「友愛」と「義〓」と「相互性」の実現をダイレクトに希求する救済(支援)の論理とがある緊張をもって存在していたと思われる。それは文化状況的には、「ベ平連」のフォークソング指向と「水俣」の御詠歌と「怨」の旗に象徴させることができるかも知れないが、それは「一九六八年」の運動が、どのような位相と回路で「庶民大衆」と遭遇できるかという問いであり、そのせめぎあいも「一九六八年」が遺した困難な現在的課題の一つである。



第二の問題は「学問批判としての一九六八年」といえよう。周知のように「一九六八年」は大学という場で、学生管理などに対する抵抗として火を噴くことになった。これは高度成長期における大学生の急増による大学の大衆化、「マスプロ授業」の弊害などと指摘されてきたが、そうした「生き難さ」の根に「いま自分にとって学問とは何か」という問いが存在したことが重要である。



こうした「学問批判としての一九六八年」の問題状況は、たとえばドイツの一九六八年を用意したハーバーマスの『公共性の構造転換』や同『理論と実践』の提起、またハーバーマスと学生運動との対立と協調などが紹介され、またその延長線上に「ポスト構造主義」的学問思想が登場し、これに対する対応をめぐり、またハーバーマスとデリダの異質性と共通性という論点などをめぐって「言語論的転回」以後の今日に続いている。

また私にとって同時代のアメリカの動向では「憂慮するアジア研究者の会」(CCAS, Committee of Concerned Asian Studies)が印象的であった。なかでも当時アメリカでよく読まれた著作にThe Indochina Story (Bantam Book, 1970)がある。ここには歴史学、政治学、社会学を専攻する若手研究者を中心に、直面するベトナム戦争の同時代的歴史分析が展開され、帝国主義的なアメリカのベトナム介入の歴史的根拠が解析されている。このメンバーの一人が、J・W・ダワーであり、「ハーバート・ノーマン」論(“E. H. Norman, Japan and the Uses of History”, Origins of the Modern Japanese State, Pantheon Books, 1975)と『容赦なき戦争』(War without Mercy,邦訳は当初『人種偏見』TBSブリタニカ、一九八七年として刊行)は、同時代の「学問批判」であり、戦後アメリカの支配言説としての「近代化」論に対する文化を含めた方法的批判であった。



それに対して日本における「学問批判」は、どのように展開したのだろうか。いうまでもなく、「学生叛乱」の時代に併走した宇井純らの「公害原論」講座は、開かれた市民との接点のなかで展開した「学問批判」の実践であり、同時にその背後には、日本の公害反対運動のエッセンスが凝集されていた。日本の住民運動は、一九七三年時点で全国に三〇〇〇余りと記録されているが、それぞれの「現場」の運動は、住民自らの自己学習運動として展開されたことが大きな特徴であった。住民たちは自ら工場廃液を採集して実験し、その有害物質を検出して反対運動の根拠を作り出していった。その意味で住民のなかの学問指向は、現実の住民運動と併走する手作りの試みとして展開していった。こうした試みの根に「生活記録運動」や「サークル運動」などの戦後日本の民衆文化運動の継承があり、加えて重要なのは、そうした地域住民運動の地味で持続的展開のなかに、「学生叛乱」を経験した「学生層」を軸にした少なからぬ「若者たち」の存在があったことである。彼/彼女らはその地域で暮らし、その問いを生きることになる。そのことによって「庶民大衆」の存在に出会い、彼らの存在と思想を「再発見」することになったのかも知れない。そこに日本における「学問批判としての一九六八年」の豊かな経験の一つが遺されているのではないだろうか。