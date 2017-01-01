岩波ベストテン（4月9日～4月15日）

岩波新書

  書名 著者
1 近代日本一五〇年 山本　義隆
2 官僚たちのアベノミクス 軽部　謙介
3 インド哲学10講 赤松　明彦
4 日本の近代とは何であったか 三谷　太一郎
5 マーティン・ルーサー・キング 黒崎　真
6 マルクス　資本論の哲学 熊野　純彦
7 女の一生 伊藤　比呂美
8 ライシテから読む現代フランス 伊達　聖伸
9 経済数学入門の入門 田中　久稔
10 日本語　新版（上） 金田一　春彦

岩波ジュニア新書

  書名 著者
1 生物学の基礎はことわざにあり 杉本　正信
2 その情報，本当ですか？ 塚田　祐之
3 詩のこころを読む 茨木　のり子
4 司法の現場で働きたい！ 打越　さく良，佐藤　倫子　編
5 砂糖の世界史 川北　稔
6 はじめての研究レポート作成術 沼崎　一郎
7 質問する，問い返す 名古谷　隆彦
8 ファンタジーが生まれるとき 角野　栄子
9 中学生になったら 宮下　聡
10 期待はずれのドラフト1位 元永　知宏

児童書

  書名 著者
1 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
2 ［少年文庫］飛ぶ教室 エーリヒ・ケストナー
3 せいめいのれきし　改訂版 バージニア・リー・バートン　文・絵
4 ［子どもの本］ちいさいおうち バージニア・リー・バートン
5 ちいさいおうち バージニア・リー・バートン　文・絵
6 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
7 ［少年文庫］影との戦い　ゲド戦記1 アーシュラ・K．ル＝グウィン
8 オリジナル版　星の王子さま サン＝テグジュペリ
9 ［子どもの本］ひとまねこざる H．A．レイ　文・絵
10 ［少年文庫］はてしない物語（上） ミヒャエル・エンデ

岩波文庫

  書名 著者
1 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎
2 仙境異聞・勝五郎再生記聞 平田　篤胤
3 星の王子さま サン＝テグジュペリ
4 世論（上） リップマン
5 方法序説 デカルト
6 世論（下） リップマン
7 源氏物語（三）澪標－少女 柳井　滋，室伏　信助，大朝　雄二，鈴木　日出男，藤井　貞和，今西　祐一郎　校注
8 ロバート・キャパ写真集 ICP　ロバート・キャパ・アーカイブ　編
9 新訂　孫子 金谷　治　訳注
10 大隈重信自叙伝 早稲田大学　編

岩波現代文庫

  書名 著者
1 中国名詩集 井波　律子
2 新版　哲学の密かな闘い 永井　均
3 平面論 松浦　寿輝
4 ご冗談でしょう、ファインマンさん（上） R．P．ファインマン
5 済州島四・三事件 文京洙
6 ユング心理学入門〈〈心理療法〉コレクション Ⅰ〉 河合　隼雄
7 大逆事件 田中　伸尚
8 僕は，そして僕たちはどう生きるか 梨木　香歩
9 三国志名言集 井波　律子
10 ラテンアメリカ五〇〇年 清水　透

単行本・文科系

  書名 著者
1 憲法　第六版 芦部　信喜／高橋　和之　補訂
2 闘う商人　中内㓛 小榑　雅章
3 サンスクリット原典現代語訳　法華経（上） 植木　雅俊
4 記者襲撃　赤報隊事件30年目の真実 樋田　毅
5 ショスタコーヴィチ　引き裂かれた栄光 亀山　郁夫
6 サンスクリット原典現代語訳　法華経（下） 植木　雅俊
7 MARCH 1 非暴力の闘い ジョン・ルイス，アンドリュー・アイディン
8 ファシスト的公共性 佐藤　卓己
9 事典　和菓子の世界　増補改訂版 中山　圭子
10 ［現代全書］「数」を分析する 八木沢　敬

単行本・理科系

  書名 著者
1 ［科学ライブラリー］学ぶ脳 虫明　元
2 生命の起源はどこまでわかったか 高井　研　編
3 ［科学ライブラリー］サンプリングって何だろう 廣瀬　雅代，稲垣　佑典，深谷　肇一
4 データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉 久保　拓弥
5 ［科学ライブラリー］深読み！　絵本『せいめいのれきし』 真鍋　真
6 物理のための数学〈物理入門コース　新装版〉 和達　三樹
7 ベイズモデリングの世界 伊庭　幸人　編
8 集合・位相入門 松坂　和夫
9 ［科学ライブラリー］岩石はどうしてできたか 諏訪　兼位
10 力学〈物理入門コース　新装版〉 戸田　盛和

電子書籍

  書名 著者
1 ［岩波新書］日本人の英語 マーク・ピーターセン
2 ［岩波文庫］新訂　孫子 金谷　治　訳注
3 ［岩波新書］女の一生 伊藤　比呂美
4 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
5 ［岩波新書］日本の近代とは何であったか 三谷　太一郎
6 ［岩波文庫］方法序説 デカルト
7 ［岩波文庫］ブッダのことば 中村　元　訳
8 ［現代文庫］ご冗談でしょう、ファインマンさん（上） R．P．ファインマン
9 ［岩波新書］近代日本一五〇年 山本　義隆
10 ［岩波文庫］論語 金谷　治　訳注

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