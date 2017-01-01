- 書評 書評
岩波ベストテン（4月9日～4月15日）
岩波新書
|書名
|著者
|1
|近代日本一五〇年
|山本 義隆
|2
|官僚たちのアベノミクス
|軽部 謙介
|3
|インド哲学10講
|赤松 明彦
|4
|日本の近代とは何であったか
|三谷 太一郎
|5
|マーティン・ルーサー・キング
|黒崎 真
|6
|マルクス 資本論の哲学
|熊野 純彦
|7
|女の一生
|伊藤 比呂美
|8
|ライシテから読む現代フランス
|伊達 聖伸
|9
|経済数学入門の入門
|田中 久稔
|10
|日本語 新版（上）
|金田一 春彦
岩波ジュニア新書
|書名
|著者
|1
|生物学の基礎はことわざにあり
|杉本 正信
|2
|その情報，本当ですか？
|塚田 祐之
|3
|詩のこころを読む
|茨木 のり子
|4
|司法の現場で働きたい！
|打越 さく良，佐藤 倫子 編
|5
|砂糖の世界史
|川北 稔
|6
|はじめての研究レポート作成術
|沼崎 一郎
|7
|質問する，問い返す
|名古谷 隆彦
|8
|ファンタジーが生まれるとき
|角野 栄子
|9
|中学生になったら
|宮下 聡
|10
|期待はずれのドラフト1位
|元永 知宏
児童書
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|2
|［少年文庫］飛ぶ教室
|エーリヒ・ケストナー
|3
|せいめいのれきし 改訂版
|バージニア・リー・バートン 文・絵
|4
|［子どもの本］ちいさいおうち
|バージニア・リー・バートン
|5
|ちいさいおうち
|バージニア・リー・バートン 文・絵
|6
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|7
|［少年文庫］影との戦い ゲド戦記1
|アーシュラ・K．ル＝グウィン
|8
|オリジナル版 星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|9
|［子どもの本］ひとまねこざる
|H．A．レイ 文・絵
|10
|［少年文庫］はてしない物語（上）
|ミヒャエル・エンデ
岩波文庫
|書名
|著者
|1
|君たちはどう生きるか
|吉野 源三郎
|2
|仙境異聞・勝五郎再生記聞
|平田 篤胤
|3
|星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|4
|世論（上）
|リップマン
|5
|方法序説
|デカルト
|6
|世論（下）
|リップマン
|7
|源氏物語（三）澪標－少女
|柳井 滋，室伏 信助，大朝 雄二，鈴木 日出男，藤井 貞和，今西 祐一郎 校注
|8
|ロバート・キャパ写真集
|ICP ロバート・キャパ・アーカイブ 編
|9
|新訂 孫子
|金谷 治 訳注
|10
|大隈重信自叙伝
|早稲田大学 編
岩波現代文庫
|書名
|著者
|1
|中国名詩集
|井波 律子
|2
|新版 哲学の密かな闘い
|永井 均
|3
|平面論
|松浦 寿輝
|4
|ご冗談でしょう、ファインマンさん（上）
|R．P．ファインマン
|5
|済州島四・三事件
|文京洙
|6
|ユング心理学入門〈〈心理療法〉コレクション Ⅰ〉
|河合 隼雄
|7
|大逆事件
|田中 伸尚
|8
|僕は，そして僕たちはどう生きるか
|梨木 香歩
|9
|三国志名言集
|井波 律子
|10
|ラテンアメリカ五〇〇年
|清水 透
単行本・文科系
|書名
|著者
|1
|憲法 第六版
|芦部 信喜／高橋 和之 補訂
|2
|闘う商人 中内㓛
|小榑 雅章
|3
|サンスクリット原典現代語訳 法華経（上）
|植木 雅俊
|4
|記者襲撃 赤報隊事件30年目の真実
|樋田 毅
|5
|ショスタコーヴィチ 引き裂かれた栄光
|亀山 郁夫
|6
|サンスクリット原典現代語訳 法華経（下）
|植木 雅俊
|7
|MARCH 1 非暴力の闘い
|ジョン・ルイス，アンドリュー・アイディン
|8
|ファシスト的公共性
|佐藤 卓己
|9
|事典 和菓子の世界 増補改訂版
|中山 圭子
|10
|［現代全書］「数」を分析する
|八木沢 敬
単行本・理科系
|書名
|著者
|1
|［科学ライブラリー］学ぶ脳
|虫明 元
|2
|生命の起源はどこまでわかったか
|高井 研 編
|3
|［科学ライブラリー］サンプリングって何だろう
|廣瀬 雅代，稲垣 佑典，深谷 肇一
|4
|データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉
|久保 拓弥
|5
|［科学ライブラリー］深読み！ 絵本『せいめいのれきし』
|真鍋 真
|6
|物理のための数学〈物理入門コース 新装版〉
|和達 三樹
|7
|ベイズモデリングの世界
|伊庭 幸人 編
|8
|集合・位相入門
|松坂 和夫
|9
|［科学ライブラリー］岩石はどうしてできたか
|諏訪 兼位
|10
|力学〈物理入門コース 新装版〉
|戸田 盛和
電子書籍
|書名
|著者
|1
|［岩波新書］日本人の英語
|マーク・ピーターセン
|2
|［岩波文庫］新訂 孫子
|金谷 治 訳注
|3
|［岩波新書］女の一生
|伊藤 比呂美
|4
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|5
|［岩波新書］日本の近代とは何であったか
|三谷 太一郎
|6
|［岩波文庫］方法序説
|デカルト
|7
|［岩波文庫］ブッダのことば
|中村 元 訳
|8
|［現代文庫］ご冗談でしょう、ファインマンさん（上）
|R．P．ファインマン
|9
|［岩波新書］近代日本一五〇年
|山本 義隆
|10
|［岩波文庫］論語
|金谷 治 訳注