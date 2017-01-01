中谷礼仁『動く大地，住まいのかたち』が日本建築学会著作賞を受賞（4/20）

中谷礼仁『動く大地，住まいのかたち――プレート境界を旅する』が，2018年日本建築学会著作賞を受賞しました．

関連書籍

カテゴリ別お知らせ

SNSアカウント一覧はこちら»

ページトップへ戻る