- 書評 書評
岩波ベストテン（4月23日～4月29日）
岩波新書
|書名
|著者
|1
|後醍醐天皇
|兵藤 裕己
|2
|データサイエンス入門
|竹村 彰通
|3
|五日市憲法
|新井 勝紘
|4
|声優 声の職人
|森川 智之
|5
|ルポ 保育格差
|小林 美希
|6
|近代日本一五〇年
|山本 義隆
|7
|インド哲学10講
|赤松 明彦
|8
|官僚たちのアベノミクス
|軽部 謙介
|9
|マーティン・ルーサー・キング
|黒崎 真
|10
|地元経済を創りなおす
|枝廣 淳子
岩波ジュニア新書
|書名
|著者
|1
|覚えておきたい 基本英会話フレーズ130
|小池 直己
|2
|リベラルアーツの学び
|芳沢 光雄
|3
|その情報，本当ですか？
|塚田 祐之
|4
|生物学の基礎はことわざにあり
|杉本 正信
|5
|中学生になったら
|宮下 聡
|6
|砂糖の世界史
|川北 稔
|7
|日本語のレトリック
|瀬戸 賢一
|8
|ファンタジーが生まれるとき
|角野 栄子
|9
|はじめての研究レポート作成術
|沼崎 一郎
|10
|ロボットが家にやってきたら…
|遠藤 薫
児童書
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|2
|せいめいのれきし 改訂版
|バージニア・リー・バートン 文・絵
|3
|［子どもの本］ちいさいおうち
|バージニア・リー・バートン
|4
|ちいさいおうち
|バージニア・リー・バートン 文・絵
|5
|［少年文庫］モンテ・クリスト伯（上）
|アレクサンドル・デュマ
|6
|［少年文庫］モンテ・クリスト伯（下）
|アレクサンドル・デュマ
|7
|［少年文庫］モンテ・クリスト伯（中）
|アレクサンドル・デュマ
|8
|［少年文庫］はてしない物語（上）
|ミヒャエル・エンデ
|9
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|10
|［少年文庫］クマのプーさん
|A．A．ミルン
岩波文庫
|書名
|著者
|1
|君たちはどう生きるか
|吉野 源三郎
|2
|文選 詩篇（二）
|川合 康三，富永 一登，釜谷 武志，和田 英信，浅見 洋二，緑川 英樹 訳注
|3
|明治維新
|遠山 茂樹
|4
|仙境異聞・勝五郎再生記聞
|平田 篤胤
|5
|モンテ・クリスト伯（1）
|アレクサンドル・デュマ
|6
|ウンガレッティ全詩集
|河島 英昭 訳
|7
|人生の帰趣
|山崎 弁栄
|8
|星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|9
|世論（上）
|リップマン
|10
|モンテ・クリスト伯（2）
|アレクサンドル・デュマ
岩波現代文庫
|書名
|著者
|1
|海うそ
|梨木 香歩
|2
|大乗の教え（上）〈仏典をよむ 3〉
|中村 元
|3
|臨床家 河合隼雄
|谷川 俊太郎，河合 俊雄 編
|4
|ラディカル・オーラル・ヒストリー
|保苅 実
|5
|中国名詩集
|井波 律子
|6
|ご冗談でしょう、ファインマンさん（上）
|R．P．ファインマン
|7
|真理のことば〈仏典をよむ 2〉
|中村 元
|8
|新版 哲学の密かな闘い
|永井 均
|9
|ブッダの生涯〈仏典をよむ 1〉
|中村 元
|10
|大逆事件
|田中 伸尚
単行本・文科系
|書名
|著者
|1
|さよなら未来
|若林 恵
|2
|外交をひらく 核軍縮・密約問題の現場で
|岡田 克也
|3
|闘う商人 中内㓛
|小榑 雅章
|4
|サンスクリット原典現代語訳 法華経（下）
|植木 雅俊
|5
|サンスクリット原典現代語訳 法華経（上）
|植木 雅俊
|6
|憲法 第六版
|芦部 信喜／高橋 和之 補訂
|7
|記者襲撃 赤報隊事件30年目の真実
|樋田 毅
|8
|社会科学のためのデータ分析入門（下）
|今井 耕介
|9
|農業経済学 第4版【岩波テキストブックス】
|荏開津 典生，鈴木 宣弘
|10
|9条誕生
|塩田 純
単行本・理科系
|書名
|著者
|1
|［科学ライブラリー］学ぶ脳
|虫明 元
|2
|江戸の骨は語る
|篠田 謙一
|3
|生命の起源はどこまでわかったか
|高井 研 編
|4
|［科学ライブラリー］深読み！ 絵本『せいめいのれきし』
|真鍋 真
|5
|［科学ライブラリー］勝てる野球の統計学 セイバーメトリクス
|鳥越規央・データスタジアム野球事業部
|6
|［科学ライブラリー］サンプリングって何だろう
|廣瀬 雅代，稲垣 佑典，深谷 肇一
|7
|データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉
|久保 拓弥
|8
|ベイズモデリングの世界
|伊庭 幸人 編
|9
|定本 解析概論
|高木 貞治
|10
|力学〈物理入門コース 新装版〉
|戸田 盛和
電子書籍
|書名
|著者
|1
|［岩波文庫］モンテ・クリスト伯（1）
|アレクサンドル・デュマ
|2
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|3
|［岩波文庫］新訂 孫子
|金谷 治 訳注
|4
|［岩波文庫］モンテ・クリスト伯（2）
|アレクサンドル・デュマ
|5
|［岩波文庫］方法序説
|デカルト
|6
|［岩波文庫］論語
|金谷 治 訳注
|7
|［岩波新書］経済数学入門の入門
|田中 久稔
|8
|［岩波文庫］ブッダのことば
|中村 元 訳
|9
|［現代文庫］ご冗談でしょう、ファインマンさん（上）
|R．P．ファインマン
|10
|［岩波文庫］代表的日本人
|内村 鑑三