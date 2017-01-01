岩波ベストテン（4月23日～4月29日）

岩波新書

  書名 著者
1 後醍醐天皇 兵藤　裕己
2 データサイエンス入門 竹村　彰通
3 五日市憲法 新井　勝紘
4 声優　声の職人 森川　智之
5 ルポ　保育格差 小林　美希
6 近代日本一五〇年 山本　義隆
7 インド哲学10講 赤松　明彦
8 官僚たちのアベノミクス 軽部　謙介
9 マーティン・ルーサー・キング 黒崎　真
10 地元経済を創りなおす 枝廣　淳子

岩波ジュニア新書

  書名 著者
1 覚えておきたい　基本英会話フレーズ130 小池　直己
2 リベラルアーツの学び 芳沢　光雄
3 その情報，本当ですか？ 塚田　祐之
4 生物学の基礎はことわざにあり 杉本　正信
5 中学生になったら 宮下　聡
6 砂糖の世界史 川北　稔
7 日本語のレトリック 瀬戸　賢一
8 ファンタジーが生まれるとき 角野　栄子
9 はじめての研究レポート作成術 沼崎　一郎
10 ロボットが家にやってきたら… 遠藤　薫

児童書

  書名 著者
1 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
2 せいめいのれきし　改訂版 バージニア・リー・バートン　文・絵
3 ［子どもの本］ちいさいおうち バージニア・リー・バートン
4 ちいさいおうち バージニア・リー・バートン　文・絵
5 ［少年文庫］モンテ・クリスト伯（上） アレクサンドル・デュマ
6 ［少年文庫］モンテ・クリスト伯（下） アレクサンドル・デュマ
7 ［少年文庫］モンテ・クリスト伯（中） アレクサンドル・デュマ
8 ［少年文庫］はてしない物語（上） ミヒャエル・エンデ
9 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
10 ［少年文庫］クマのプーさん A．A．ミルン

岩波文庫

  書名 著者
1 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎
2 文選　詩篇（二） 川合　康三，富永　一登，釜谷　武志，和田　英信，浅見　洋二，緑川　英樹　訳注
3 明治維新 遠山　茂樹
4 仙境異聞・勝五郎再生記聞 平田　篤胤
5 モンテ・クリスト伯（1） アレクサンドル・デュマ
6 ウンガレッティ全詩集 河島　英昭　訳
7 人生の帰趣 山崎　弁栄
8 星の王子さま サン＝テグジュペリ
9 世論（上） リップマン
10 モンテ・クリスト伯（2） アレクサンドル・デュマ

岩波現代文庫

  書名 著者
1 海うそ 梨木　香歩
2 大乗の教え（上）〈仏典をよむ 3〉 中村　元
3 臨床家　河合隼雄 谷川　俊太郎，河合　俊雄　編
4 ラディカル・オーラル・ヒストリー 保苅　実
5 中国名詩集 井波　律子
6 ご冗談でしょう、ファインマンさん（上） R．P．ファインマン
7 真理のことば〈仏典をよむ 2〉 中村　元
8 新版　哲学の密かな闘い 永井　均
9 ブッダの生涯〈仏典をよむ 1〉 中村　元
10 大逆事件 田中　伸尚

単行本・文科系

  書名 著者
1 さよなら未来 若林　恵
2 外交をひらく　核軍縮・密約問題の現場で 岡田　克也
3 闘う商人　中内㓛 小榑　雅章
4 サンスクリット原典現代語訳　法華経（下） 植木　雅俊
5 サンスクリット原典現代語訳　法華経（上） 植木　雅俊
6 憲法　第六版 芦部　信喜／高橋　和之　補訂
7 記者襲撃　赤報隊事件30年目の真実 樋田　毅
8 社会科学のためのデータ分析入門（下） 今井　耕介
9 農業経済学　第4版【岩波テキストブックス】 荏開津　典生，鈴木　宣弘
10 9条誕生 塩田　純

単行本・理科系

  書名 著者
1 ［科学ライブラリー］学ぶ脳 虫明　元
2 江戸の骨は語る 篠田　謙一
3 生命の起源はどこまでわかったか 高井　研　編
4 ［科学ライブラリー］深読み！　絵本『せいめいのれきし』 真鍋　真
5 ［科学ライブラリー］勝てる野球の統計学　セイバーメトリクス 鳥越規央・データスタジアム野球事業部
6 ［科学ライブラリー］サンプリングって何だろう 廣瀬　雅代，稲垣　佑典，深谷　肇一
7 データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉 久保　拓弥
8 ベイズモデリングの世界 伊庭　幸人　編
9 定本　解析概論 高木　貞治
10 力学〈物理入門コース　新装版〉 戸田　盛和

電子書籍

  書名 著者
1 ［岩波文庫］モンテ・クリスト伯（1） アレクサンドル・デュマ
2 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
3 ［岩波文庫］新訂　孫子 金谷　治　訳注
4 ［岩波文庫］モンテ・クリスト伯（2） アレクサンドル・デュマ
5 ［岩波文庫］方法序説 デカルト
6 ［岩波文庫］論語 金谷　治　訳注
7 ［岩波新書］経済数学入門の入門 田中　久稔
8 ［岩波文庫］ブッダのことば 中村　元　訳
9 ［現代文庫］ご冗談でしょう、ファインマンさん（上） R．P．ファインマン
10 ［岩波文庫］代表的日本人 内村　鑑三

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