岩波ベストテン（5月21日～5月27日）

岩波新書

  書名 著者
1 武士の日本史 高橋　昌明
2 フィレンツェ 池上　俊一
3 ベラスケス　宮廷のなかの革命者 大高　保二郎
4 ジョン・ロック 加藤　節
5 EVと自動運転　クルマをどう変えるか 鶴原　吉郎
6 データサイエンス入門 竹村　彰通
7 後醍醐天皇 兵藤　裕己
8 五日市憲法 新井　勝紘
9 声優　声の職人 森川　智之
10 一軍人の思想 ゼークト

岩波ジュニア新書

  書名 著者
1 台湾の若者を知りたい 水野　俊平
2 世界の海へ，シャチを追え！ 水口　博也
3 リベラルアーツの学び 芳沢　光雄
4 動物を守りたい君へ 高槻　成紀
5 進化とはなんだろうか 長谷川　眞理子
6 覚えておきたい　基本英会話フレーズ130 小池　直己
7 生物学の基礎はことわざにあり 杉本　正信
8 ロボットが家にやってきたら… 遠藤　薫
9 その情報，本当ですか？ 塚田　祐之
10 詩のこころを読む 茨木　のり子

児童書

  書名 著者
1 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
2 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ
3 オリジナル版　星の王子さま サン＝テグジュペリ
4 ［子どもの本］ちいさいおうち バージニア・リー・バートン
5 ［少年文庫］モンテ・クリスト伯（下） アレクサンドル・デュマ
6 ［少年文庫］モンテ・クリスト伯（中） アレクサンドル・デュマ
7 ［子どもの本］きかんしゃやえもん 阿川　弘之
8 ちょうちょのために　ドアをあけよう ルース・クラウス
9 ［少年文庫］冒険者たち 斎藤　惇夫
10 ［少年文庫］モンテ・クリスト伯（上） アレクサンドル・デュマ

岩波文庫

  書名 著者
1 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎
2 失われた時を求めて 12　消え去ったアルベルチーヌ プルースト
3 燃える平原 フアン・ルルフォ
4 キルプの軍団 大江　健三郎
5 モンテ・クリスト伯（1） アレクサンドル・デュマ
6 二十四の瞳 壺井　栄
7 星の王子さま サン＝テグジュペリ
8 仙境異聞・勝五郎再生記聞 平田　篤胤
9 モンテ・クリスト伯（2） アレクサンドル・デュマ
10 モンテ・クリスト伯（3） アレクサンドル・デュマ

岩波現代文庫

  書名 著者
1 海うそ 梨木　香歩
2 思想家　河合隼雄 中沢　新一，河合　俊雄　編
3 「どんぐりの家」のデッサン　漫画で障害者を描く 山本　おさむ
4 ご冗談でしょう、ファインマンさん（上） R．P．ファインマン
5 大乗の教え（上）〈仏典をよむ 3〉 中村　元
6 臨床家　河合隼雄 谷川　俊太郎，河合　俊雄　編
7 ブッダの生涯〈仏典をよむ 1〉 中村　元
8 僕は，そして僕たちはどう生きるか 梨木　香歩
9 ご冗談でしょう、ファインマンさん（下） R．P．ファインマン
10 エクソフォニー 多和田　葉子

単行本・文科系

  書名 著者
1 さよなら未来 若林　恵
2 詩のきらめき 池澤　夏樹
3 ゆれるおっぱい，ふくらむおっぱい　乳房の図像と記憶 武田　雅哉　編
4 9条誕生 塩田　純
5 MARCH 3 セルマ　勝利をわれらに ジョン・ルイス，アンドリュー・アイディン
6 MARCH 1 非暴力の闘い ジョン・ルイス，アンドリュー・アイディン
7 記者襲撃　赤報隊事件30年目の真実 樋田　毅
8 闘う商人　中内㓛 小榑　雅章
9 MARCH 2 ワシントン大行進 ジョン・ルイス，アンドリュー・アイディン
10 次なる金融危機 スティーヴ・キーン

単行本・理科系

  書名 著者
1 ［科学ライブラリー］無限 イアン・スチュアート
2 江戸の骨は語る 篠田　謙一
3 ［科学ライブラリー］学ぶ脳 虫明　元
4 解析的整数論Ⅱ カール・ジーゲル
5 生命の起源はどこまでわかったか 高井　研　編
6 解析的整数論Ⅰ カール・ジーゲル
7 ［科学ライブラリー］サンプリングって何だろう 廣瀬　雅代，稲垣　佑典，深谷　肇一
8 データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉 久保　拓弥
9 ［科学ライブラリー］ちいさい言語学者の冒険 広瀬　友紀
10 ベイズモデリングの世界 伊庭　幸人　編

電子書籍

  書名 著者
1 ［少年文庫］モモ ミヒャエル・エンデ
2 ［岩波文庫］新訂　孫子 金谷　治　訳注
3 ［岩波文庫］モンテ・クリスト伯（1） アレクサンドル・デュマ
4 ［現代文庫］ご冗談でしょう、ファインマンさん（上） R．P．ファインマン
5 ［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス　自省録 神谷　美恵子　訳
6 ［岩波文庫］方法序説 デカルト
7 ［岩波新書］官僚たちのアベノミクス 軽部　謙介
8 ［岩波文庫］ブッダのことば 中村　元　訳
9 ［岩波新書］日本人の英語 マーク・ピーターセン
10 ［少年文庫］星の王子さま サン＝テグジュペリ

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