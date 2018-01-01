- 書評 書評
岩波ベストテン（5月21日～5月27日）
岩波新書
|書名
|著者
|1
|武士の日本史
|高橋 昌明
|2
|フィレンツェ
|池上 俊一
|3
|ベラスケス 宮廷のなかの革命者
|大高 保二郎
|4
|ジョン・ロック
|加藤 節
|5
|EVと自動運転 クルマをどう変えるか
|鶴原 吉郎
|6
|データサイエンス入門
|竹村 彰通
|7
|後醍醐天皇
|兵藤 裕己
|8
|五日市憲法
|新井 勝紘
|9
|声優 声の職人
|森川 智之
|10
|一軍人の思想
|ゼークト
岩波ジュニア新書
|書名
|著者
|1
|台湾の若者を知りたい
|水野 俊平
|2
|世界の海へ，シャチを追え！
|水口 博也
|3
|リベラルアーツの学び
|芳沢 光雄
|4
|動物を守りたい君へ
|高槻 成紀
|5
|進化とはなんだろうか
|長谷川 眞理子
|6
|覚えておきたい 基本英会話フレーズ130
|小池 直己
|7
|生物学の基礎はことわざにあり
|杉本 正信
|8
|ロボットが家にやってきたら…
|遠藤 薫
|9
|その情報，本当ですか？
|塚田 祐之
|10
|詩のこころを読む
|茨木 のり子
児童書
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|2
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|3
|オリジナル版 星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|4
|［子どもの本］ちいさいおうち
|バージニア・リー・バートン
|5
|［少年文庫］モンテ・クリスト伯（下）
|アレクサンドル・デュマ
|6
|［少年文庫］モンテ・クリスト伯（中）
|アレクサンドル・デュマ
|7
|［子どもの本］きかんしゃやえもん
|阿川 弘之
|8
|ちょうちょのために ドアをあけよう
|ルース・クラウス
|9
|［少年文庫］冒険者たち
|斎藤 惇夫
|10
|［少年文庫］モンテ・クリスト伯（上）
|アレクサンドル・デュマ
岩波文庫
|書名
|著者
|1
|君たちはどう生きるか
|吉野 源三郎
|2
|失われた時を求めて 12 消え去ったアルベルチーヌ
|プルースト
|3
|燃える平原
|フアン・ルルフォ
|4
|キルプの軍団
|大江 健三郎
|5
|モンテ・クリスト伯（1）
|アレクサンドル・デュマ
|6
|二十四の瞳
|壺井 栄
|7
|星の王子さま
|サン＝テグジュペリ
|8
|仙境異聞・勝五郎再生記聞
|平田 篤胤
|9
|モンテ・クリスト伯（2）
|アレクサンドル・デュマ
|10
|モンテ・クリスト伯（3）
|アレクサンドル・デュマ
岩波現代文庫
|書名
|著者
|1
|海うそ
|梨木 香歩
|2
|思想家 河合隼雄
|中沢 新一，河合 俊雄 編
|3
|「どんぐりの家」のデッサン 漫画で障害者を描く
|山本 おさむ
|4
|ご冗談でしょう、ファインマンさん（上）
|R．P．ファインマン
|5
|大乗の教え（上）〈仏典をよむ 3〉
|中村 元
|6
|臨床家 河合隼雄
|谷川 俊太郎，河合 俊雄 編
|7
|ブッダの生涯〈仏典をよむ 1〉
|中村 元
|8
|僕は，そして僕たちはどう生きるか
|梨木 香歩
|9
|ご冗談でしょう、ファインマンさん（下）
|R．P．ファインマン
|10
|エクソフォニー
|多和田 葉子
単行本・文科系
|書名
|著者
|1
|さよなら未来
|若林 恵
|2
|詩のきらめき
|池澤 夏樹
|3
|ゆれるおっぱい，ふくらむおっぱい 乳房の図像と記憶
|武田 雅哉 編
|4
|9条誕生
|塩田 純
|5
|MARCH 3 セルマ 勝利をわれらに
|ジョン・ルイス，アンドリュー・アイディン
|6
|MARCH 1 非暴力の闘い
|ジョン・ルイス，アンドリュー・アイディン
|7
|記者襲撃 赤報隊事件30年目の真実
|樋田 毅
|8
|闘う商人 中内㓛
|小榑 雅章
|9
|MARCH 2 ワシントン大行進
|ジョン・ルイス，アンドリュー・アイディン
|10
|次なる金融危機
|スティーヴ・キーン
単行本・理科系
|書名
|著者
|1
|［科学ライブラリー］無限
|イアン・スチュアート
|2
|江戸の骨は語る
|篠田 謙一
|3
|［科学ライブラリー］学ぶ脳
|虫明 元
|4
|解析的整数論Ⅱ
|カール・ジーゲル
|5
|生命の起源はどこまでわかったか
|高井 研 編
|6
|解析的整数論Ⅰ
|カール・ジーゲル
|7
|［科学ライブラリー］サンプリングって何だろう
|廣瀬 雅代，稲垣 佑典，深谷 肇一
|8
|データ解析のための統計モデリング入門〈確率と情報の科学〉
|久保 拓弥
|9
|［科学ライブラリー］ちいさい言語学者の冒険
|広瀬 友紀
|10
|ベイズモデリングの世界
|伊庭 幸人 編
電子書籍
|書名
|著者
|1
|［少年文庫］モモ
|ミヒャエル・エンデ
|2
|［岩波文庫］新訂 孫子
|金谷 治 訳注
|3
|［岩波文庫］モンテ・クリスト伯（1）
|アレクサンドル・デュマ
|4
|［現代文庫］ご冗談でしょう、ファインマンさん（上）
|R．P．ファインマン
|5
|［岩波文庫］マルクス・アウレーリウス 自省録
|神谷 美恵子 訳
|6
|［岩波文庫］方法序説
|デカルト
|7
|［岩波新書］官僚たちのアベノミクス
|軽部 謙介
|8
|［岩波文庫］ブッダのことば
|中村 元 訳
|9
|［岩波新書］日本人の英語
|マーク・ピーターセン
|10
|［少年文庫］星の王子さま
|サン＝テグジュペリ