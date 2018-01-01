末廣昭さんが「福岡アジア文化賞」を受賞されました（6/1）

経済学者の末廣昭さんが，2018年「福岡アジア文化賞」を受賞されました．☞ http://fukuoka-prize.org/news/

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