『資本論』の書評が掲載されました（朝日新聞6/9・評者 柄谷行人さん）

6月9日の朝日新聞で，『資本論』（マルクス著，エンゲルス編 , 向坂逸郎 訳）の書評（柄谷行人さん）が掲載されました．

資本論（一）・マルクス

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