“おもしろいから読まれ続けている！”

2018年度も「岩波少年文庫フェア」を行います（7月6日小社出庫）．



＊「はてしない物語 上・下」「くろて団は名探偵」「ドリトル先生航海記」「ぼくがぼくであること」は，フェアセットには含まれませんがフェア帯付きで出庫いたします．

